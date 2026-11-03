Madagascar: RFI récompense deux journalistes

Nadia Razafimahatratry et Yves Ramarosandratana remportent la treizième Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Ils suivront une formation de quatre semaines à Paris en 2027.

La treizième Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon a récompensé deux professionnels des médias malgaches. Nadia Razafimahatratry, journaliste à la Direction régionale de la communication et de la Culture dans la région Itasy, et Yves Ramarosandratana, technicien à Radio FAFI à Tsiroanomandidy, ont été désignés lauréats de cette édition 2026. Leurs noms ont été annoncés hier, lors d'une cérémonie organisée à l'Institut français d'Antananarivo. Ils suivront chacun une formation de quatre semaines à Paris, entièrement financée par Radio France internationale (RFI), au cours du premier trimestre 2027.

Âgée de 34 ans, Nadia Razafimahatratry a convaincu le jury avec son reportage intitulé « Le huis clos des violences conjugales à Madagascar ». Son travail donne la parole à des victimes à travers des témoignages recueillis dans un quartier difficile de la capitale. Le jury a notamment salué le courage de cette enquête consacrée à un sujet encore tabou, ainsi que la qualité de son écriture.

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De son côté, Yves Ramarosandratana, 32 ans, s'est distingué avec son sujet sonore « Forgeron, le sculpteur de métal ». Technicien à Radio FAFI et ingénieur en électronique spécialisé dans la production multimédia, il a été récompensé pour la qualité de sa prise de son, de son mixage et de la construction sonore de son reportage.

Deux semaines d'ateliers

En amont de la désignation des lauréats, dix candidats, dont cinq journalistes et cinq techniciens, ont participé à deux semaines d'ateliers de formation dans les locaux de l'Office de la radio et de la télévision publique de Madagascar (ORTM), partenaire de cette édition. La compétition était ouverte aux professionnels malgaches en activité depuis au moins deux ans et âgés de moins de 35 ans.

Les ateliers ont été encadrés par Rachel Locatelli, responsable de la formation à RFI, et Chantal Lorho, rédactrice en chef adjointe de la station, avec la participation à distance de Grégory Genevrier, journaliste à la cellule Info-Vérif de RFI. À l'issue de cette étape, les candidats journalistes ont réalisé un reportage sur le thème « Dialogue et tolérance », tandis que les techniciens ont produit un sujet entièrement sonore autour des savoir-faire et des métiers artisanaux à Madagascar.

Par ailleurs, l'Association des Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon a distingué deux autres candidates en leur offrant du matériel professionnel d'enregistrement. Il s'agit de Marie Randriantsoalaza, technicienne à Radio Tsiry, et de Diary Ranaivoson, journaliste à l'ONG Studio Sifaka.