Madagascar: Cinéma et théâtre - Cinq disciplines artistiques au coeur de formations à Anosy

3 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

L'ISSM, l'ANAC et Creare Training Center proposent trois jours de formations gratuites en cinéma et arts de la scène.

Le cinéma et les arts de la scène seront à l'honneur du 10 au 12 novembre 2026 à Antananarivo. À travers une initiative dédiée au renforcement des compétences artistiques, l'ISSM et l'Académie nationale des arts et de la culture (ANAC), en partenariat avec Creare Training Center, organisent trois jours de formations gratuites à la bibliothèque d'Anosy, dans la salle Dox. Cinq disciplines seront explorées : l'écriture de scénarios, le jeu d'acteur, le clown, le mime et le théâtre.

Les inscriptions se dérouleront du 2 au 5 novembre. Les participants pourront découvrir différentes approches de ces pratiques et approfondir leurs connaissances auprès de deux intervenants, Jolene du Plessis et Cornelis Van Heyningen. Les séances se tiendront de 9 h à 12 h, puis de 14 h à 16 h, durant les trois journées.

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Ouvertes aux acteurs inscrits dans le registre, aux étudiants, aux débutants, aux professionnels ainsi qu'à toute personne intéressée par ces disciplines, ces formations visent à élargir l'accès à l'apprentissage artistique. Les organisateurs souhaitent notamment consolider les compétences techniques et créatives des participants, tout en favorisant la découverte et l'émergence de nouveaux talents dans le paysage culturel malgache.

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