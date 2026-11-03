Madagascar: Tsingy de Bemaraha - Des touristes bloqués par les eaux

La galère. C'est ainsi que les chauffeurs-guides qui ont fait le circuit Morondava-Tsingy de Bemaraha résument la situation. Il n'y avait que de l'eau et encore de l'eau à l'horizon depuis jeudi dernier dans la région Menabe et une partie de la région Melaky.

« La route est déjà boueuse depuis Morondava quand nous avons emmené des touristes sur l'allée des baobabs, mercredi dernier. Mais nous devions enchaîner vers la destination Tsingy de Bemaraha, une destination comprise dans le circuit choisi par nos clients, lesquels ont réservé depuis des mois », livre Yves Espérant, chauffeur-guide.

Le trajet continue alors et c'est au niveau de Belo sur Mer vers Ambalasatrana que la galère commence pour les voyageurs. « Il y a des amis chauffeurs-guides qui sont bloqués avec leurs clients depuis deux jours à Ambalasatrana. Ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre que le niveau d'eau baisse pour pouvoir continuer », raconte Rivolala Ralison, chauffeur et guide touristique.

À Bekopaka, un bourg important vers les Tsingy de Bemaraha, la situation est pire. Samedi dernier, une trentaine de véhicules se retrouvent bloqués, impuissants face à la force de l'eau.

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Abandon

Un véhicule de marque Terracan est littéralement coincé dans l'eau, en essayant de traverser. La voiture reste bloquée avec les valises sur le toit et, heureusement, les passagers étaient sur la rive.

Il a plu des cordes la semaine dernière sur la partie ouest de l'île, rendant ainsi la circulation compliquée et dangereuse. Cette portion de 210 km séparant Morondava de la commune de Bekopaka, dans le Melaky, se trouve être rapidement inondée en raison du caractère boueux de la piste, ainsi que du mauvais état général de cette route nationale. Seuls les véhicules puissants comme les Nissan et les Toyota osent s'y lancer avec tout le capot sous l'eau et les prises d'air situées bien au-dessus de la carrosserie.

« Normalement, la saison touristique prend fin le 15 novembre prochain et c'est la raison pour laquelle des réservations ont été enregistrées jusqu'à cette date. D'ailleurs, chaque année, l'arrivée de la pluie prend toujours un peu de retard vers mi-décembre et même au mois de janvier. Mais le dernier mauvais temps qui est passé a désorganisé tout le monde », explique Lova Raoelison, guide touristique. Les touristes ont ainsi dû dormir à la belle étoile, se contenter des quelques réserves en alimentation ou demander à des habitants locaux de faire cuire à manger. Certains qui avaient prévu d'y aller ont abandonné et ont mis une croix sur les Tsingy de Bemaraha cette année.

Aux derniers chiffres, la réserve naturelle de Bemaraha attire les curiosités touristiques après l'Isalo, avec près de vingt et un mille visiteurs par an, nationaux comme étrangers.