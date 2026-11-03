Angola: Un gouvernant tanzanien souligne l'importance du renforcement des politiques d'autonomisation des femmes

Dar es Salaam — Le vice-président tanzanien, Deogratius Ndejembi, a lancé lundi à Dar es Salaam un appel aux États membres de la région des Grands Lacs afin qu'ils renforcent leurs politiques d'autonomisation des femmes et garantissent ainsi une plus grande participation de ces dernières aux processus de décision, de médiation et de résolution des conflits.

S'exprimant lors de l'ouverture de la Conférence du Forum des femmes parlementaires de la région des Grands Lacs, le vice-président a souligné l'importance du partage d'expériences entre les pays, plaidant pour l'adoption de bonnes pratiques et de mécanismes de résolution des conflits ayant porté leurs fruits dans d'autres États membres.

Il a estimé que la participation des femmes est essentielle à la construction de la paix et de la stabilité dans la région et a plaidé pour la création de plateformes promouvant la diplomatie féminine, reconnaissant le rôle des femmes au sein des communautés et renforçant leur participation à la prévention et à la résolution des conflits.

Le vice-président a également insisté sur la nécessité de garantir la protection et l'assistance aux femmes et aux enfants victimes de violence domestique et de conflits armés, en particulier dans les communautés touchées par l'instabilité.

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Dans son discours, le gouvernant a également souligné le renforcement des capacités des femmes et des jeunes par le biais de programmes de formation, la création d'emplois et l'encouragement de l'entrepreneuriat, considérant ces facteurs comme essentiels au développement socio-économique et à la prospérité de la région.

Le responsable a également plaidé pour que les accords et engagements pris par les États membres soient assortis de mécanismes de suivi permettant d'évaluer leur mise en oeuvre, d'identifier les difficultés et de responsabiliser les acteurs quant au respect des mesures établies.

Abordant la question de la participation des femmes aux processus de paix, Deogratius Ndejembi a cité des données des Nations Unies montrant que les femmes ne représentent que 27 % des participants à ces processus, un pourcentage qu'il a jugé insuffisant.

Il a donc exhorté les pays africains à adopter des politiques et des stratégies garantissant une représentation plus effective des femmes.

Le responsable a souligné l'engagement de la République-Unie de Tanzanie en faveur de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs, rappelant la tenue, en 2025, d'une conférence internationale consacrée au développement régional, à laquelle ont participé plusieurs chefs d'État.

Il a également rappelé la déclaration faite en 2024 par l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa concernant l'engagement du pays en faveur de la stabilité de la région des Grands Lacs par la promotion du dialogue, de la bonne gouvernance et de la coopération entre les États.

Le responsable a également parlé des initiatives du gouvernement tanzanien visant à promouvoir le leadership féminin, l'égalité des sexes et l'accès des femmes aux opportunités de développement économique.

Parmi les mesures mentionnées, il a cité un programme national lancé en 2024-2025, prévoyant la création de 365 logements pour femmes, ainsi qu'un soutien aux communautés touchées par les conflits armés.

Le vice-président a réaffirmé que la paix et la sécurité devaient être considérées comme des priorités pour l'ensemble du continent africain, plaidant pour une approche inclusive permettant aux femmes de jouer un rôle central dans la construction de sociétés stables et le renforcement des institutions démocratiques.

En conclusion, il a félicité le président du FP-CIRGL, Adão de Almeida, pour sa contribution au renforcement de la coopération dans la région des Grands Lacs.

De même, il a lancé un appel à l'unité et à la collaboration entre les pays de la région, pour le bien des générations actuelles et futures.

Cette réunion offre ainsi un espace de réflexion sur les engagements pris et les défis persistants en matière de renforcement de la participation des femmes à la construction d'une région des Grands Lacs plus pacifique, plus sûre et plus inclusive.

La tenue de cette conférence en Tanzanie, pays engagé de longue date en faveur de la paix régionale et hôte d'importantes initiatives de la CIRGL, constituera une étape symbolique et concrète majeure pour le renforcement du rôle des femmes parlementaires dans la stabilité et le développement de la région.

L'organisation de cet événement par la Tanzanie repose sur un accord d'accueil signé le 12 mai dernier à Dodoma, la capitale politique tanzanienne, avec la participation d'une délégation parlementaire angolaise conduite par le président du Comité exécutif du Forum parlementaire de la CIRGL, Sérgio Vaz.

L'accord a été signé par les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale de Tanzanie et du Forum parlementaire de la CIRGL, lors d'une réunion où le chef de la délégation angolaise a souligné l'importance de cet événement pour le renforcement du leadership féminin dans les parlements africains et pour la consolidation de la coopération régionale entre les États membres de la CIRGL.