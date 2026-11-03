Angola: Adão de Almeida plaide pour une plus grande participation des femmes à la consolidation de la paix

Dar es Salaam — Le président du Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (FP-CIRGL), Adão de Almeida, a plaidé lundi à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour une participation accrue des femmes aux processus de prévention et de résolution des conflits.

S'exprimant lors de la Conférence des femmes parlementaires de la CIRGL, qui s'est tenue du 2 au 5 novembre, M. de Almeida a abordé cette question, considérant le leadership des femmes comme indispensable à l'instauration d'une paix durable dans la région.

À cette occasion, il a souligné la nécessité d'assurer la participation effective des femmes aux mécanismes de décision, des initiatives communautaires aux instances régionales, insistant sur le fait que leur intervention ne devait pas être purement symbolique.

M. de Almeida a également jugé fondamental que les engagements pris par les États se traduisent par des allocations budgétaires concrètes, assorties de mécanismes de contrôle permettant d'évaluer la mise en oeuvre des politiques et leur impact sur la vie des citoyens.

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Le président du FP-CIRGL a également souligné que le renforcement de la coopération entre les parlements des 12 États membres constituait une priorité pour la consolidation de la paix, notamment par l'échange d'expériences, l'identification des défis communs et le suivi des engagements régionaux.

Il a par ailleurs plaidé pour un approfondissement des liens entre les organes législatifs et la société civile, en particulier avec les organisations de femmes oeuvrant au sein des communautés, afin d'intégrer leur expérience à l'évaluation des décisions politiques.

À cette occasion, il a estimé que le FP-CIRGL pouvait jouer un rôle plus actif pour aligner les engagements régionaux sur les besoins concrets des populations, promouvoir le dialogue interparlementaire et donner une plus grande visibilité aux défis exigeant des réponses communes.

Il a insisté sur le fait que la paix devait se construire comme une culture fondée sur l'éducation, le dialogue, la tolérance, l'inclusion et la valorisation de la diversité, et a plaidé pour la prévention des conflits avant qu'ils ne dégénèrent en violence.

Le leader du Parlement angolais a également appelé au renforcement de la coopération entre les parlementaires féminines des pays de la région et à une diplomatie parlementaire féminine, ainsi qu'à la création des conditions d'une intervention efficace dans les processus de prévention, de médiation et de résolution des conflits.

« La participation ne doit pas être symbolique : elle doit influencer les décisions, les priorités et les ressources », a-t-il déclaré, soulignant l'importance de la coordination entre les parlements, les gouvernements, la société civile et les partenaires régionaux et internationaux.

S'adressant aux parlementaires présentes à la conférence, Adão de Almeida a insisté sur le fait que la région des Grands Lacs a besoin de leur voix, de leur leadership, de leur capacité de dialogue et de leur expérience pour faire de la politique un instrument de paix et de développement.

Il a également exprimé le souhait que les filles de la région puissent grandir dans un environnement de paix, de sécurité et d'opportunités, et que les femmes occupent, sur un pied d'égalité, les espaces où se prennent les décisions cruciales pour l'avenir des sociétés.

En conclusion, il a affirmé que les résultats de la Conférence de Dar es Salaam devraient contribuer à transformer les engagements pris en actions concrètes, en passant de la représentation à une participation effective, puis à un rôle de premier plan dans la construction d'une paix durable.

La Conférence des femmes parlementaires de la CIRGL réunit des représentants des pays de la région des Grands Lacs afin de discuter du rôle du leadership féminin dans la promotion de la paix, de la sécurité, de l'inclusion et du développement durable.