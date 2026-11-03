Angola: World Vision annonce un investissement de 7,5 millions de dollars dans des projets d'eau au pays

Huambo — L'organisation non gouvernementale World Vision a annoncé lundi un investissement de 7,5 millions de dollars sur les cinq prochaines années dans des projets d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans les provinces de Huambo, Benguela, Cunene et Huíla.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP, le responsable du programme Eau et Assainissement de World Vision en Angola, César Soke, a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre du Plan stratégique 2026-2030, intitulé « WASH - Tracer le fil bleu ».

Selon le responsable, le programme vise à bénéficier à plus de 300 000 personnes dans les quatre provinces grâce à la construction de systèmes d'approvisionnement en eau potable, afin d'améliorer la santé et la dignité des communautés et de réduire les maladies hydriques.

Au cours de la première année de mise en oeuvre, a-t-il déclaré, l'organisation a déjà desservi 14 des 77 communautés identifiées comme ayant besoin d'un accès à l'eau, bénéficiant ainsi à plus de 16 000 personnes dans la municipalité de Cuima, dont 8 800 dans la commune de Catata.

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Il a expliqué que, conformément au protocole d'accord signé avec l'administration municipale de Cuima, la collectivité locale assure une contribution en nature de 20 % à l'investissement.

À titre d'exemple, il a indiqué que, pour un système budgétisé à 12 millions de kwanzas, la contribution locale s'élève à 2,4 millions de kwanzas.

Il a précisé que les systèmes en construction dans les communautés fonctionnent grâce à des panneaux solaires et comprennent des puits de 52 mètres de profondeur, une capacité de pompage d'au moins 15 000 litres d'eau par jour, des compteurs, des réseaux de distribution et des fontaines publiques.

Le responsable a sollicité la participation des communautés à la conservation et à la gestion de l'infrastructure, afin d'en garantir la pérennité et un accès durable à l'eau.

Concernant l'appellation « Cartographier le fil bleu », César Soke a expliqué qu'elle reflète la vision de l'organisation quant à l'importance de l'eau comme élément fédérateur entre les personnes et les communautés, ainsi que comme facteur de santé, de développement et de création d'opportunités, notamment pour les enfants.

Le plan stratégique prévoit également des interventions dans les écoles et les centres de santé, afin d'élargir l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène et de contribuer à la couverture universelle dans les quatre provinces concernées.

World Vision développe des programmes d'eau, d'assainissement et d'hygiène en Angola depuis 2016 et a permis, à ce jour, à plus de 390 000 personnes d'accéder à l'eau potable dans le pays.