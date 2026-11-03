Afrique de l'Est: Le Soudan accuse l'Éthiopie d'autoriser des frappes de drones à partir de son sol

2 Novembre 2026
Radio France Internationale

Le Soudan annonce avoir saisi le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Union africaine, accusant l'Éthiopie d'autoriser des frappes de drones depuis son territoire. Les autorités soudanaises accusent régulièrement l'Éthiopie de soutenir les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) qu'elles combattent depuis plus de trois ans. Dans un communiqué, dimanche 1eᣴ novembre, le ministère des Affaires étrangères soudanais, accuse Addis-Abeba d'« agression flagrante », ajoutant que le Soudan se réserve le droit de légitime défense.

Selon les autorités soudanaises, plus de 70 attaques de drones - au total 187 drones kamikazes et 82 drones porteurs de munitions - ont été lancées ces huit derniers mois depuis le territoire éthiopien, des frappes attribuées aux forces paramilitaires soudanaises.

Dans un rapport, Khartoum pointe plusieurs sites de lancement de drones tels que l'aéroport d'Asosa, dans l'ouest de l'Éthiopie, la zone frontalière de Kurmuk-Gizen et la base aérienne de Bahir Dar.

Khartoum affirme s'appuyer sur l'examen d'appareils abattus et cite, en exemple, un contrôleur de vol récupéré sur un drone abattu à Ed Damazin, le 20 septembre dernier, et dont l'analyse a révélé que l'engin avait été lancé depuis le territoire éthiopien.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les attaques de drones - 28 frappes rien qu'au moins d'octobre - se sont intensifiées ces dernières semaines, indique le rapport.

Ces derniers jours, une douzaine de centrales électriques ont été prises pour cible, provoquant d'importantes coupures d'électricité dans l'est du pays, zone contrôlée par l'armée.

Les autorités soudanaises dénoncent l'utilisation du territoire éthiopien pour lancer des attaques tout en ajoutant qu'il s'agit d'un acte hostile qui place l'Éthiopie en situation de violation du droit international.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.