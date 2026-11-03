Angola: Le pays officialise son adhésion à la Communauté ibéro-américaine lors du Sommet de Madrid

Luanda — L'Angola officialisera son adhésion à la Communauté ibéro-américaine, en tant qu'État observateur associé, lors du 30e Sommet des chefs d'État et de gouvernement, qui se tiendra du 3 au 5 novembre dans la capitale espagnole.

Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, est arrivé à Madrid dimanche soir, en représentation du Président de la République, João Lourenço, pour participer à cette réunion, qui rassemble des représentants de 22 pays d'Amérique latine, de la péninsule Ibérique et d'Andorre.

Sous la devise « Ibéro-Amérique. Ensemble, nous construisons notre Communauté. Ensemble, nous la projetons dans l'avenir et dans le monde », le sommet vise à réaffirmer la pertinence politique de ce forum multilatéral et à renforcer la coopération entre les États membres.

L'officialisation de l'adhésion de l'Angola lui confère une relation privilégiée au sein du système ibéro-américain et ouvre de nouvelles perspectives de dialogue politique, économique, culturel et social avec les autres membres de l'organisation.

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L'approbation de l'adhésion de l'Angola, conjointement avec celles de la Turquie et de l'Inde, a eu lieu en septembre dernier par les ministres des Affaires étrangères, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.

L'intégration à cet espace de consultation internationale renforce l'engagement de l'Angola en faveur du multilatéralisme et son rayonnement diplomatique et stratégique, ainsi que sa participation aux initiatives qui rapprochent l'Afrique, l'Amérique latine et l'espace ibérique.

La coopération régionale, la transformation numérique, l'inclusion sociale, la mobilité académique et le développement durable figurent parmi les principaux thèmes à l'ordre du jour du sommet, auquel participera le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.

L'Angola entend également renforcer la coopération dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la jeunesse, de la culture, de l'innovation et de la cohésion sociale, afin de consolider les relations entre les pays membres de la communauté.

Durant son séjour à Madrid, Téte António aura un programme diplomatique chargé, comprenant des réunions de haut niveau et diverses audiences.