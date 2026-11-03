Angola: Un délit de fuite fait six morts parmi les adolescents à Môngua

Ondjiva — Six adolescents ont trouvé la mort et trois autres ont été blessés dans un délit de fuite survenu dans la commune de Môngua, province de Cunene.

L'accident s'est produit à 19h34 sur la route nationale 105, au niveau de la section Xangongo/Môngua, et impliquait un véhicule de type V8, a confirmé lundi à l'ANGOP, le porte-parole de la police nationale à Cunene, l'inspecteur Lino Tchipalanga.

Selon l'officier, le délit de fuite a eu lieu lorsque le conducteur, tentant d'éviter un adolescent traversant la route, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un groupe de neuf personnes qui se trouvaient sur le bord de la route.

Le porte-parole a également indiqué qu'une autre personne était décédée durant le week-end dans la municipalité de Humbe, victime d'un accident de la route.

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Il a ajouté que l'excès de vitesse était à l'origine des accidents susmentionnés.

Lino Tchipalanga a annoncé qu'en raison du long week-end, les forces de police ont renforcé les mesures préventives afin de maintenir l'ordre public et la tranquillité, ce qui a conduit à l'arrestation de six citoyens angolais, âgés de 24 à 42 ans, soupçonnés de fraude lors de transferts de devises à l'étranger et de vol.

Dans une déclaration à l'ANGOP, l'administrateur communal de Môngua, Ilídio Sipwiso, a indiqué que les adolescents victimes de l'accident regardaient un film sur leur téléphone portable au bord de la route lorsque le véhicule a dérapé et les a percutés.

Il a précisé que les trois blessés ont été évacués vers l'hôpital général de Cunene, l'hôpital général Simione Mucune, où ils reçoivent des soins.

Deux d'entre eux sont en soins intensifs, tandis que le troisième est dans un état stable.

Ilídio Sipwiso a ajouté que le lieu de l'accident, situé près du cimetière Padre Modesto, est considéré comme une zone à risque en raison de la fréquence des accidents de la route.