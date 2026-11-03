Algérie: Le président de la République reçoit les voeux du roi de Grande-Bretagne

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de voeux du roi de Grande-Bretagne, Charles III, à l'occasion du 72e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération nationale.

"Monsieur le Président, mon épouse et moi-même adressons à votre excellence, ainsi qu'au peuple de la République algérienne démocratique et populaire, nos meilleurs voeux à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne", a écrit le roi Charles III dans son message de voeux.

"Cette occasion nous offre la précieuse opportunité de méditer l'amitié durable entre nos deux nations", a ajouté le roi Charles III, soulignant que "la solidité de nos relations bilatérales m'encourage et m'engage à renforcer davantage la coopération dans les années à venir, alors que nous faisons face à des défis communs dans la conjoncture actuelle, en particulier en ce qui concerne le climat et la préservation de notre monde naturel".

"Je souhaite que nos deux pays puissent poursuivre leur coopération pour parvenir à des solutions viables et pérennes", a encore écrit le roi Charles III.