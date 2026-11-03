Congo-Kinshasa: Un insecticide utilisé par les ménages est considéré comme hautement dangereux par l'OMS

En République démocratique du Congo (RDC), un insecticide destiné à l'agriculture est de plus en plus utilisé par des ménages pour lutter contre les moustiques et autres insectes. Son nom : Lava. Mais une étude scientifique - publiée jeudi 29 octobre - fait état de 22 cas d'intoxication attribués à son utilisation et enregistrés dans les villes de Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi. Le Lava est commercialisé en RDC, il est pourtant interdit en Europe et même au Canada car il contient une substance toxique appelée dichlorvos.

À Lubumbashi, le Lava est utilisé par des ménages pour éliminer les cafards et autres insectes. Yasmine Musoko, une jeune maman, estime que c'est un produit efficace : « Ma soeur utilise très régulièrement Lava. Elle prend deux à trois mesures, elle mélange avec de l'eau et nettoie la maison. Ça donne un très bon résultat. »

Salva Amisi, une autre jeune femme, s'en sert surtout le soir pour éliminer les moustiques, mais sa famille reste dehors : « Je prends une petite quantité, je la mets dans une bouteille, j'y rajoute de l'eau et je pulvérise la maison. Après, il faut fermer toutes les portes, sinon, si on aspire, on va éternuer durant toute la journée. »

« Nous avons enregistré 22 cas d'intoxication »

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Le Lava est conçu pour combattre les parasites dans le secteur agricole, mais son utilisation domestique présente des risques sanitaires, explique le docteur Paul Musa, l'un des chercheurs qui ont mené l'étude sur la dangerosité du Lava : « Une intoxication grave peut provoquer des difficultés respiratoires, un coma et entrainer la mort dans des cas extrêmes. Entre le 7 décembre 2025 et le 25 février 2026, nous avons enregistré 22 cas d'intoxication survenus après des opérations de pulvérisation en intérieur, dont 14 hospitalisés. Les symptômes étaient des étourdissements, des maux de tête et des nausées. »

Ce produit est commercialisé en RDC, alors que l'OMS le classe parmi les produits hautement dangereux.