Mauritanie: Boulangeries fermées pour hausse injustifiée du prix de la baguette

En Mauritanie, le ministère du Commerce a ordonné la fermeture de dix-neuf boulangeries pour non-respect du prix du pain, une mesure prise à l'issue d'une opération de contrôle menée dans les boulangeries des trois wilayas de Nouakchott. Le ministère rappelle à la Fédération des boulangers l'obligation de respecter les tarifs convenus avec le ministère de l'Industrie et des Mines. De son côté, la Fédération dénonce un malentendu et dément toute augmentation du prix de la baguette.

L'opération de contrôle menée par les équipes du ministère du Commerce dans plusieurs boulangeries de Nouakchott vise à freiner la spéculation et les pratiques de monopole qui ont provoqué une hausse injustifiée des prix.

Une initiative largement saluée, notamment par Mohamed Elsé, président de la Coordination des associations de consommateurs : « Il y a des augmentations un peu partout sur le gasoil, sur l'essence, la cherté de la vie en général, et quand le pain - qui est lié à la vie quotidienne - augmente, cela a une grande répercussion. Nous savions cette décision du ministère du Commerce d'engager les boulangeries à respecter les prix. »

Interrogée par RFI, la Fédération des boulangers dément toute augmentation de prix.

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Selon son président, Abderrahmane Ould Saad Bouh, les boulangers ont simplement voulu proposer une nouvelle offre à leur clientèle, tout en respectant la loi : « Nous démentons toute augmentation du prix du pain. Le prix que nous avions fixé avec le ministère de l'Industrie et des Mines est toujours maintenu, c'est-à-dire 100 ouguiyas pour la baguette de 210 grammes. Il y a eu certaines boulangeries qui ont voulu proposer une nouvelle offre à leurs clients, en leur proposant une miche de pain à 200 ouguiyas pour 400 grammes, ce qui répond aux normes fixées par le ministère. C'est une initiative qui a été mal interprétée. Malgré le contexte et toutes les dépenses que nous supportons au quotidien, la Fédération maintient toujours les prix fixés. Les 19 boulangeries fermées dimanche ne devaient même pas l'être, parce qu'elles n'ont rien fait de mal. »

D'après la Fédération, une rencontre devrait se tenir prochainement avec les autorités, afin d'échanger sur les difficultés que traverse le secteur depuis le début de la crise mondiale.