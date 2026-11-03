Zambie: Dakar 2026 - La Zambienne Anjuman Bhardwaj porte ses ambitions de badminton à Dakar

Soutenue par ses parents, son entraîneur et son école, la joueuse de badminton zambienne Anjuman Bhardwaj se prépare à disputer les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. À 17 ans, elle espère faire la fierté de son pays en s’appuyant sur son expérience des compétitions nationales et internationales.

La Zambienne Anjuman Bhardwaj attribue à ses parents, Rajesh et Dolly Bhardwaj, un rôle déterminant dans son parcours sportif.

Tout en appréciant les conseils de son entraîneur, Donald Mabo, la jeune fille de 17 ans décrit son père comme à la fois une source d'inspiration et un coach, et sa mère comme un soutien sur le plan nutritionnel.

Aujourd’hui, forte de leurs encouragements, elle se prépare à représenter la Zambie aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026.

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« Je suis heureuse de faire partie de l’équipe de Zambie. J’ai hâte de faire la fierté de la Zambie », a déclaré Bhardwaj avec enthousiasme à Lusaka, lors de la présentation de l’équipe et de la cérémonie organisée avant son départ.

Bhardwaj a été sélectionnée au sein d’une délégation zambienne de six athlètes engagés en athlétisme, en judo, en natation et en badminton. Le Comité national olympique de Zambie a indiqué avoir initialement demandé 115 places pour ses athlètes, avant que le nombre final ne soit ramené à six dans le cadre d’un système de quotas.

Elle espère monter sur le podium, mais souhaite aussi défendre les valeurs olympiques d’excellence, d’amitié et de respect, ainsi que les principes d’un sport sans dopage.

« Je ferai de mon mieux pour faire la fierté de mon pays, la Zambie », a-t-elle affirmé.

Son entraîneur considère les Jeux comme une occasion pour Bhardwaj d’acquérir de l’expérience et de poursuivre sa progression en tant que joueuse de compétition.

« Se qualifier pour les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 est une belle réussite, alors que notre athlète continue de s’affirmer comme une joueuse de badminton compétitive », a déclaré Mabo.

Bhardwaj a déjà représenté la Zambie sur la scène internationale. En 2023, elle a remporté l’or en simple dames aux championnats scolaires africains à Harare, au Zimbabwe. Elle a ensuite décroché le titre national zambien de badminton des moins de 19 ans en juillet 2025.

Malgré son jeune âge, elle a été sélectionnée dans l’équipe nationale senior de Badminton Zambia. Elle s’est entraînée avec ses coéquipiers à Bakou avant de participer aux championnats d’Afrique seniors mixtes à Douala, au Cameroun, en février 2025.

L’équipe de Zambie a terminé troisième de son groupe, tandis que Bhardwaj et d’autres membres de l’équipe ont atteint les huitièmes de finale dans les épreuves individuelles.

Dans son pays, Bhardwaj s’est également illustrée à l’Open des Midlands 2025, à Lusaka, en remportant les titres en simple dames, en double dames et en double mixte. Elle faisait équipe avec Mary Chilambe en double dames et avec Kalombo Mulenga en double mixte, la finale de cette dernière épreuve en deux manches.

En dehors des terrains, Bhardwaj explique que le badminton ne l’a pas conduite à mettre ses études entre parenthèses. Élève à la Springfields School de Lusaka, elle apprécie le soutien dont elle bénéficie pour suivre sa scolarité.

« Je suis vraiment reconnaissante d’avoir cette occasion. Un grand merci à mes parents, à ma famille, à mes entraîneurs et à mon école également. Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir partager les terrains de ces Jeux olympiques de la jeunesse avec tant de grands joueurs », a-t-elle déclaré.

Bhardwaj espère suivre les traces des athlètes zambiens qui sont montés sur le podium lors de précédents Jeux olympiques de la jeunesse, notamment les sprinteurs Sydney Siame, Kennedy Luchembe et Niddy Mingilishi, ainsi que la cavalière Bunty Anna Howard.

Selon le Comité national olympique de Zambie, le pays a remporté quatre médailles lors de ses trois participations précédentes.

Pour l’heure, Bhardwaj se concentre sur l’occasion qui se présente à elle. Soutenue par ses parents, son école et son entraîneur, elle espère que ses performances à Dakar feront la fierté de la Zambie.