Congo-Brazzaville: Secteur maritime - Les femmes échangent sur le leadership

Organisé sur le thème « Leadership féminin et le développement du secteur maritime au Congo : de la stratégie régionale à la l'action nationale », le séminaire sur leadership féminin et le développement du secteur maritime en République du Congo a eu lieu le 31 octobre, à Pointe-Noire, sous les auspices d'Armelia Ndake Itoua, présidente, coordonnatrice nationale de Women in maritime of west and central africa (Wimowca) Congo.

La présidente a présenté, sur trois axes, le plan d'action régional de Wimowca au Congo, à savoir la place stratégique du secteur maritime dans l'économie nationale; la situation et les perspectives de participation des femmes dans les métiers maritimes ; la nécessité de renforcer la gouvernance, les compétences et l'inclusion dans le développement.

« Il ne s'agit donc pas simplement de transposer un document régional au niveau national; il s'agit de faire de ce plan un instrument d'accompagnement des politiques nationales de développement maritime, tout en tenant compte des réalités institutionnelles, économiques et professionnelles du Congo » a précisé Armelia Ndake Itoua.

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Ainsi, pour éviter que ce plan régional reste un simple document d'orientation sans application concrète en vue de la réussite et de sa mise en œuvre au Congo, l'oratrice a préconisé cinq dispositions, dont une appropriation institutionnelle, un diagnostic national, une feuille de route nationale, un mécanisme national de coordination et un mécanisme de redevabilité.

« Je ferai de la République du Congo un terrain de structuration d'une véritable expérience nationale de mise en œuvre du plan régional, avec une articulation en trois axes : 2026, appropriation et structuration. Présentation du plan, adhésion des institutions, diagnostic et installation du mécanisme national. 2027, déploiement opérationnel. Formation, mentorat, partenariats, sécurité au travail et intégration du genre dans les politiques sectorielles. 2028, évaluation et consolidation. Mesure des résultats, vérification des indicateurs, capitalisation des acquis et partage des expériences avec les autres Etats membres » a-t-elle fait savoir.

Armelia Ndake Itoua a ainsi souligné quelques axes du plan régional à prioriser au Congo comme accroître la présence des femmes dans les administrations maritimes, les ports et les instances de décision ; développer les formations techniques, le leadership, la sûreté et la sécurité maritimes ; encourager les politiques de genre dans les administrations et les entreprises maritimes ; prévenir le harcèlement, améliorer la protection et les conditions de travail en mer et à terre ; favoriser l'entrepreneuriat féminin dans la pêche, la logistique, les services portuaires et l'environnement marin ; structurer les partenariats entre Wimowca Congo, les administrations, le secteur privé et les établissements de formation.

Signalons qu'au cours du séminaire, des femmes de Wimowca Congo ont manifesté leur adhésion pour l'atelier d'élaboration de la feuille de route nationale et définition du mécanisme de suivi évaluation, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action régional. Le clou de la cérémonie a été marqué par la distribution des attestations de participation.