Afrique: CAN - La CAF abandonne l'idée d'une organisation quadriennale

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a revu sa position et confirmé le retour de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) tous les deux ans. Le président de la CAF a donc tenu sa promesse.

Patrice Motsepe avait, en effet, lui-même annoncé que la CAF allait réexaminer la décision prise en décembre 2025 de faire passer la CAN à un cycle quadriennal après l'édition 2028. La CAF a annoncé l'abandon du projet étouffé dans l'oeuf pour soulager beaucoup d'observateurs, dans la mesure où leur critique a fait pencher la balance.

« La décision du Comité exécutif de la CAF de rétablir l'organisation de la CAN tous les deux ans vise à faire progresser, à protéger et à promouvoir les intérêts du football africain et des cinquante-quatre associations membres de la CAF, ainsi que ceux des joueurs africains évoluant dans des clubs en dehors du continent », a expliqué le président de la CAF.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La CAF précise que ce réexamen était notamment motivé par le constat que la nouvelle compétition panafricaine proposée, la Ligue des Nations, appelée à remplacer l'actuelle CAN et à se disputer tous les deux ans, nécessiterait plusieurs années avant de pouvoir générer les ressources financières substantielles indispensables pour permettre aux compétitions de la CAF et au football africain d'être compétitifs à l'échelle mondiale et financièrement autonomes.

« Nous étions également préoccupés par le nombre d'années nécessaires avant que la nouvelle compétition panafricaine proposée, la Ligue des Nations, conçue pour être identique à l'actuelle CAN et se disputer tous les deux ans, puisse apporter les contributions financières substantielles et les retombées nécessaires au développement du football africain, afin de rendre les compétitions de la CAF compétitives à l'échelle mondiale et financièrement autonomes », a déclaré Patrice Motsepe.

La prochaine édition de la TotalEnergies CAF- CAN aura lieu en 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Les éditions suivantes se dérouleront en 2028, 2031 et 2033. Les trois ans d'intervalle entre 2028 et 2031 se justifient par le fait que la prochaine Coupe du monde de la Fédération internationale de football association (Fifa) aura lieu en 2030. « Conformément à la tradition de la Fiha, la phase finale de la CAN et celles des autres compétitions de sélections nationales des confédérations pourraient ne pas se tenir durant l'année de la Coupe du monde de la Fifa », a-t-il ajouté.

« La CAN est également une célébration du football africain, de la richesse et de la diversité des cultures, des coutumes et des traditions de notre continent. Elle rassemble la population des cinquante-quatre pays d'Afrique, la diaspora africaine et les peuples du monde entier. La décision du Comité exécutif de la CAF sert au mieux les intérêts du football africain et des cinquante-quatre associations membres de la CAF. Elle contribuera également, de manière significative, au développement et à la croissance du football en Afrique », a-t-il souligné.