Congo-Brazzaville: Coopération - Les agences des Nations unies présentent leurs programmes pays pour le Congo

Le nouveau cadre de coopération entre la République du Congo et le Système des Nations unies (SNU) pour la période de 2027-2031 a été validé au terme de deux jours de travaux à Brazzaville. À cette occasion, les agences des Nations unies ont présenté leurs programmes pays autour des effets communs de ce partenariat, en mettant l'accent sur la transformation économique durable, le renforcement du capital humain et la gouvernance inclusive.

Les programmes présentés par le Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap), le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et le Programme alimentaire mondial (PAM) s'inscrivent dans le Cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable (UNSDCF), qui constitue le document unique encadrant l'action de l'ensemble du SNU au Congo. Il s'aligne avec le Plan national de développement (PND) 2027-2031, traduit aussi les priorités nationales définies par le programme de gouvernement, les dix chantiers et la vision 2063.

Ainsi, le FNUAP, dans programme présenté par sa représentante, Agnès Kayitankore, entend investir avec une vision claire pour que « chaque femme, où qu'elle soit, ait une grossesse saine, un accouchement sans danger et vive dans un monde sans violence aucune », a-t-elle indiqué. L'agence contribuera à deux des trois effets du cadre de coopération des Nations unies et à deux priorités nationales, notamment la gouvernance, à travers l'appui à l'analyse et à l'utilisation des données probantes dans les programmes. Elle poursuivra également son appui à la santé maternelle pour éviter les décès évitables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le programme prévoit le renforcement des systèmes sanitaires pour des services de qualité, l'appui à la planification familiale et la lutte contre les violences basées sur le genre, à travers le renforcement des capacités des décideurs et des acteurs. Il compte cibler la population la plus vulnérable constituée de femmes, de jeunes, des personnes vivant avec un handicap, le peuple autochtone et les réfugiés. Trois zones de convergence ont été identifiées : la Likouala, marquée par les inondations dans les districts de Buanéla, d'Epéna et dans d'autres localités; la Lékoumou, où l'on note une forte présence de la population autochtone; et le Pool. « Nous devons nous focaliser là où il y a plus de besoins », a expliqué la représentante, précisant que ces zones présentent des données attestant la gravité de la situation.

Accélérer la mise en oeuvre des politiques en faveur de l'enfance

Le Fnuap, pour sa part, a décliné son programme qui s'inscrit dans l'idée d'accélérer la mise en oeuvre des politiques et stratégies concernant l'enfance. « La République du Congo a un cadre législatif très riche autour de l'enfance, des politiques et des stratégies dans l'éducation, dans la santé, dans la protection sociale, qui sont très sophistiquées et qui ont besoin maintenant d'être mises en oeuvre au niveau des différents départements », a indiqué la représentante, Mariavittoria Ballotta.

L'agence souligne la nécessité de financements soutenables, notamment pour la vaccination, que le Congo devra prendre en charge dans les années à venir. Elle indique que dans l'éducation, malgré le fait que la majorité des enfants termine le cycle primaire, l'apprentissage et sa qualité restent problématiques, ce qui demande davantage d'investissements dans la formation des enseignants et une approche équitable, notamment pour les enfants autochtones et ceux vivant avec un handicap. « Nous allons accompagner l'éducation digitale pour pouvoir combler les gaps en termes d'accès à l'éducation », a assuré Mariavittoria Ballotta.

Un troisième axe porte sur la participation des enfants, précisément des jeunes filles, en faisant d'elles des actrices et pas seulement des bénéficiaires, à travers l'éducation civique et la protection contre les violences en milieu scolaire et communautaire. L'Unicef continuera aussi d'accompagner le gouvernement dans les infrastructures d'eau et d'assainissement et l'action climatique, ainsi que dans la génération de données actualisées pour l'enfance.

Cinq programmes structurants pour le Pnud

De son côté, le Pnud a présenté cinq programmes structurants construits sur les acquis du cycle passé. Ils visent, entre autres, à réduire le fossé dans l'accès aux services publics entre communautés urbaines et rurales, en l'occurence l'eau, les soins de santé, les marchés et les énergies ; à apporter l'électricité dans les zones rurales à travers le programme « Electricité pour tous », afin que toutes les localités de plus de 1 000 personnes accèdent à un service électrique de qualité.

L'entrepreneuriat avec le programme « Un jeune, une entreprise » visera la création de 50 000 entreprises par des jeunes et des femmes, avec un accompagnement au financement de la Zone de libre-échange continentale africaine. Le programme « Congo créatif » permettra de booster l'innovation avec l'établissement d'un centre d'innovation. Enfin, le Programme intégré de croissance verte et résiliente aura pour objectif de mettre l'accent sur la mobilisation des finances climatiques, le Congo ayant finalisé sa troisième contribution au niveau national.

Le Pnud poursuivra également le programme du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, grâce auquel plus de 40 000 personnes ont accédé à des médicaments antirétroviraux et 25 % des femmes enceintes sont dépistées avant l'accouchement.

164,5 millions de dollars pour la sécurité alimentaire

Pour sa part, le PAM a présenté son nouveau programme stratégique 2027-2031, avec un investissement prévu de 164,5 millions de dollars au Congo. Son représentant, Gon Myers, a indiqué que l'agence venait de finaliser, avec l'Institut national de la statistique, une enquête sur la sécurité alimentaire couvrant les quinze départements du pays. L'enquête révèle 73 % de la population impactée par l'insécurité alimentaire; notamment la population autochtone. « Cette étude permet à l'État et au Système des Nations unies de bien cibler nos assistances dans le pays », a souligné le représentant.

Le programme s'articulera autour de trois effets principaux, à savoir la réponse face au choc climatique et aux inondations dans la Likouala ; la fourniture d'une sécurité alimentaire adaptée, à travers l'alimentation scolaire et l'appui aux services, le PAM disposant de grandes compétences dans la logistique, avec des avions humanitaires et des bateaux pour atteindre la population vulnérable des zones reculées.

La ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat, Irène Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa, présente aux travaux, a salué le nouveau cadre de coopération, qu'elle a jugé rassurant. « Il n'y a aucune activité ou aucune stratégie qui est isolée. Ils se retrouvent tous dans ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire pour 2027-2031 », a-t-elle indiqué.