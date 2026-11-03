Tunisie: « Ne comparez pas vos enfants » - L'inspecteur général s'adresse aux parents d'élèves du primaire

Du lundi 2 au samedi 21 novembre, les élèves du primaire seront évalués à l'oral et en pratique. Selon l'inspecteur général Riadh Madhi, ces matières, notées élève par élève, occupent un volume horaire plus important que les autres.

Les écoles primaires organiseront du lundi 2 au samedi 21 novembre les épreuves consacrées aux activités orales et pratiques. Invité de l'émission « Echari Ettounsi » diffusé sur les ondes d'Express FM, l'inspecteur général des écoles primaires, Riadh Madhi, a détaillé le calendrier et les attentes à l'égard des familles.

Sont concernées l'éducation musicale, l'éducation physique, les arts plastiques, la communication orale, la récitation, la lecture à voix haute, l'éducation technologique et une partie de l'éducation islamique. D'après M. Madhi, ces disciplines requièrent davantage de temps que les autres, chaque élève y étant évalué individuellement.

La récitation au coeur des apprentissages

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'inspecteur général a particulièrement insisté sur la place de la récitation parmi les apprentissages fondamentaux. Selon ses propos, cette matière nourrit la sensibilité de l'élève, affine son goût, l'aide à découvrir la langue arabe et enrichit son vocabulaire.

À une certaine époque, la récitation était rattachée à une autre discipline. En 2014, le ministère a décidé de lui accorder son propre créneau : 30 minutes par semaine pour les première, deuxième, troisième et quatrième années, et 20 minutes pour les cinquième et sixième années.

M. Madhi a par ailleurs fait état de difficultés liées aux critères fixés par le ministère de l'Éducation pour le choix des textes. Utiliser, pendant la séance, ceux du manuel de l'élève n'a, a-t-il précisé, rien d'obligatoire.

Les textes retenus doivent être en rapport avec les thèmes étudiés, faciles à mémoriser et de sens simple. Leur longueur est également encadrée : 8 vers au maximum en première et deuxième années, 12 en troisième et quatrième années, et 15 en cinquième et sixième années.

Ce que les parents doivent savoir

Faire peser une pression sur l'enfant au moment de préparer ces épreuves compte, selon l'inspecteur général, parmi les principales erreurs des parents. Les élèves s'exercent pourtant à ces matières en classe, dès le début de l'année, avant d'y être évalués.

Quant aux 5 points attribués en récitation, ils n'ont aucun lien avec le cahier ni avec l'illustration, a indiqué M. Madhi. Les parents sont invités à porter leur attention sur les critères réellement évalués : la prononciation, la fluidité de la diction, le respect des consignes de l'enseignant concernant les vers, l'intonation et une déclamation expressive de l'action décrite.

Pour la lecture à voix haute, l'inspecteur général recommande aux familles de travailler en priorité la prononciation correcte, l'intonation et la fluidité.

Dernier appel adressé aux parents : ne pas comparer leurs enfants à ceux des autres. L'élève classé premier, a souligné M. Madhi, n'est pas nécessairement meilleur que ses camarades.