Tunisie: Reconstruction du stade d'El Menzah - Coût, délais, travaux... tous les détails du projet

La reconstruction du stade olympique d'El Menzah franchit une nouvelle étape avec la signature, jeudi 29 octobre 2026, du contrat commercial entre l'État tunisien et un consortium composé de deux entreprises chinoises, China Railway Construction Engineering Group (CRCEG) et China CAMC Engineering (CAMCE). Le coût du projet est estimé entre 520 et 600 millions de dinars, toutes prestations comprises, pour un délai de réalisation compris entre 30 et 36 mois.

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège du ministère de l'Équipement et de l'Habitat, en présence du ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, ainsi que de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wan Li, indique un communiqué publié le 30 octobre par le ministère.

Le contrat a été conclu entre l'État tunisien, représenté par le ministère de l'Équipement et de l'Habitat, et les représentants du groupement chinois CRCEG/CAMCE.

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Cette signature concrétise la décision prise le 8 octobre 2026 par la Commission des grands projets, réunie au palais du gouvernement à la Kasbah sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, d'attribuer le marché de reconstruction du stade olympique d'El Menzah à une entreprise chinoise.

Une reconstruction complète des principales infrastructures

Le projet prévoit une intervention globale sur les principales composantes de cette infrastructure sportive, notamment les tribunes, la piste d'athlétisme et les différents équipements du stade.

Au-delà de la reconstruction, l'opération vise à moderniser les installations, à renforcer les conditions de sécurité, à améliorer la circulation des spectateurs et à faciliter l'accessibilité de l'enceinte sportive.

Le volet environnemental figure également parmi les orientations du projet. Selon les informations communiquées à la TAP, des solutions destinées à rationaliser la consommation énergétique et hydrique seront étudiées, notamment le recours à l'énergie solaire et la récupération des eaux pluviales.

Ces orientations s'inscrivent dans le cadre des objectifs de modernisation de l'infrastructure et d'amélioration de ses conditions d'exploitation.

Préserver l'identité architecturale du stade

La reconstruction devra également tenir compte de la dimension patrimoniale du stade olympique d'El Menzah.

Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion de la Commission des mégaprojets, le 3 février 2026, la Présidence du Gouvernement avait précisé que le projet devait permettre de doter le stade de technologies modernes et de le mettre en conformité avec les normes sportives internationales, tout en préservant son style architectural historique, considéré comme une composante du patrimoine tunisien.

La même réunion avait permis de décider de désigner un bureau d'études pluridisciplinaire chargé d'assurer l'assistance technique nécessaire tout au long de la réalisation du projet, ainsi que le suivi de la qualité des travaux et du respect des délais.

Le projet de reconstruction s'inscrit ainsi dans une démarche plus large de modernisation de l'infrastructure sportive, tout en préservant les caractéristiques architecturales de cette enceinte emblématique.

La coopération tuniso-chinoise au coeur du projet

Le projet de reconstruction du stade d'El Menzah s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et la Chine dans le domaine des infrastructures.

Dans une interview accordée à La Presse de Tunisie et publiée le 8 mai 2026 par l'ambassade de Chine, l'ambassadeur Wan Li avait indiqué que la partie chinoise avait déjà donné son accord de principe pour le financement du projet.

Il avait également précisé que les procédures de sélection des entreprises chargées de sa réalisation étaient alors en cours, après une première étape de présélection technique des candidatures.

La signature du contrat commercial avec le consortium CRCEG/CAMCE marque désormais le passage à une nouvelle étape dans la concrétisation de ce projet, dont la réalisation est prévue sur une période de 30 à 36 mois.