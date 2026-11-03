Tunisie: L'Amerigo Vespucci à La Goulette - 70 ans de relations tuniso-italiennes sous le signe de la coopération maritime

Le navire-école de la Marine militaire italienne, le trois-mâts Amerigo Vespucci, fait escale au port de La Goulette du 31 octobre au 3 novembre 2026, dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Italie. Au-delà de sa portée symbolique, cette visite met en lumière les différentes dimensions de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la formation maritime, de la diplomatie navale et de la sécurité en Méditerranée.

Âgé de 95 ans, le célèbre trois-mâts accueille à son bord quinze élèves-officiers de la Marine tunisienne, qui ont participé à sa campagne de navigation aux côtés de leurs homologues italiens. Une expérience qui leur a permis de découvrir les exigences de la vie en mer et de partager le quotidien des marins italiens, tout en prenant part à un exercice concret de formation. Cette présence illustre la volonté des deux Marines de renforcer les échanges entre leurs jeunes cadres et de favoriser la transmission des savoir-faire à travers des expériences communes.

L'escale de La Goulette concrétise également un souhait exprimé par les autorités tunisiennes lors d'un précédent échange avec leurs homologues italiens. En effet, à l'occasion d'une visite en Tunisie de l'amiral Giuseppe Berutti Bergotto, chef d'état-major de la Marine militaire italienne, la partie tunisienne avait fait part de son souhait d'accueillir l'Amerigo Vespucci. L'amiral avait alors promis que le navire ferait escale en Tunisie. Quelques mois plus tard, cette perspective devient réalité avec l'arrivée du trois-mâts dans les eaux tunisiennes.

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Pour l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, cette visite s'inscrit dans une relation bilatérale dense, dont la coopération maritime constitue l'une des dimensions importantes. Lors d'une visite organisée hier, lundi 2 novembre, au profit de la presse tunisienne, le diplomate a particulièrement insisté sur la participation des quinze cadets tunisiens à la campagne. Au-delà de l'apprentissage des techniques de navigation, cette immersion leur a permis de se familiariser avec les contraintes de la vie à bord et de nouer des liens professionnels et humains avec les jeunes officiers italiens.

La coopération navale, un axe stratégique des relations bilatérales

Cette escale s'inscrit dans le prolongement d'échanges institutionnels engagés bien avant l'arrivée du navire. En effet, le 29 avril 2026, le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, avait reçu au siège du ministère l'amiral Giuseppe Berutti Bergotto, en présence de l'ambassadeur d'Italie en Tunisie et du chef d'état-major de la Marine tunisienne.

À cette occasion, le ministre avait salué la solidité des relations historiques entre les deux pays, le niveau de coordination entre leurs Marines ainsi que la diversité et le dynamisme de leur coopération militaire. Les discussions avaient notamment porté sur l'échange d'expertises, la formation des plongeurs, les activités liées au domaine sous-marin et l'hydrographie, essentielle à la sécurité de la navigation. L'échange d'officiers observateurs lors des exercices navals organisés dans les deux pays figurait également parmi les domaines de coopération évoqués.

La visite de l'Amerigo Vespucci rappelle aussi la dimension stratégique de ces relations, au regard des enjeux de sécurité partagés par les deux pays, tous deux riverains de la Méditerranée. Alessandro Prunas a notamment souligné l'importance du canal de Sicile, espace stratégique pour la navigation et les infrastructures qui traversent cette partie du bassin méditerranéen. La coordination entre les deux Marines dépasse ainsi le seul cadre des échanges de formation pour s'inscrire dans une coopération liée aux enjeux maritimes communs.

Un navire chargé d'histoire, entre formation et diplomatie environnementale

Construit en 1931 dans les chantiers navals de Castellammare di Stabia, l'Amerigo Vespucci est le plus ancien navire encore en service au sein de la Marine militaire italienne. Depuis près d'un siècle, il poursuit deux missions fondamentales : former les futurs officiers de la Marine italienne et représenter le pays à travers le monde dans le cadre de sa diplomatie navale.

Son commandant, le capitaine de vaisseau Nicasio Falica, a rappelé que les générations successives d'officiers italiens, lui compris, ont effectué leur première expérience de navigation à bord de ce trois-mâts. Une formation qui ne se limite pas à l'apprentissage des techniques de navigation, mais repose également sur la discipline, le travail en équipe, la solidarité et la capacité à s'adapter aux contraintes de la vie en mer.

Pour le commandant, cette mission de formation va de pair avec une fonction diplomatique. Chaque escale représente une occasion de faire vivre le dialogue entre les pays et de rapprocher les équipages et les populations. Sa propre histoire avec la Tunisie donne d'ailleurs une résonance particulière à cette visite. Nicasio Falica avait déjà accosté à La Goulette du 1er au 5 juillet 1998, alors qu'il était lui-même élève-officier à bord du même navire. Près de trois décennies plus tard, il retrouve le port tunisien en qualité de commandant. Un parcours qui illustre la continuité de la vocation formatrice du Vespucci et le lien particulier que ce navire peut entretenir avec ceux qui y ont appris leur métier.

La campagne actuelle, entamée en mai 2026, s'est étendue sur près de six mois. Après une traversée de l'Atlantique de 29 jours, le navire a rejoint les États-Unis à l'occasion du 250e anniversaire de leur indépendance. Il a notamment fait escale à Baltimore, New York et Boston, avant de poursuivre sa route vers le Canada, puis de regagner l'Europe et plusieurs ports italiens. La Tunisie constitue ainsi une étape de ce long périple international.

Au-delà de ses missions militaires et diplomatiques, l'Amerigo Vespucci porte également un message environnemental. Alessandro Prunas a attiré l'attention sur son engagement dans plusieurs programmes internationaux consacrés à la protection des océans et sur son rôle d'ambassadeur de l'Unesco pour leur préservation. Le navire participe notamment à des initiatives de sensibilisation à la sauvegarde des écosystèmes marins et à la diffusion d'une culture de respect de la mer auprès des jeunes générations.

Il perpétue, par ailleurs, un savoir-faire maritime ancien. Ses voiles, confectionnées à partir de fibres naturelles et cousues à la main, témoignent de son attachement aux pratiques traditionnelles. Le navire navigue principalement à la voile, préservant ainsi une part essentielle de son identité historique.

En accueillant l'Amerigo Vespucci, la Tunisie ne célèbre donc pas uniquement 70 ans de relations diplomatiques avec l'Italie. Cette escale donne à voir une coopération qui se construit aussi dans les échanges entre marins, la transmission des compétences et la sensibilisation aux enjeux maritimes et environnementaux. Pour les quinze élèves-officiers tunisiens, elle représente surtout une expérience singulière : celle d'avoir partagé la vie en mer et l'apprentissage de la navigation à bord d'un navire presque centenaire, dont l'histoire continue de relier les générations et les deux rives de la Méditerranée.