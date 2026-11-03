Afrique: Immigration au Canada - Dès aujourd'hui, de nouvelles règles qui concernent aussi les Tunisiens

Le Canada applique, à partir d'aujourd'hui, mardi 3 novembre 2026, de nouvelles règles à son système d'immigration économique "Entrée express". Cette réforme prévoit notamment l'attribution de points supplémentaires à certains travailleurs qualifiés et la suppression de l'obligation de l'étude d'impact sur le marché du travail (EIMT) pour les offres d'emploi admissibles. Les nouvelles dispositions concernent les candidats de toutes les nationalités, y compris les Tunisiens souhaitant obtenir la résidence permanente au Canada, sous réserve de remplir les conditions des programmes concernés.

Annoncés le 16 octobre dernier par la ministre canadienne de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Lena Metlege Diab, ces changements visent à mieux adapter le système Entrée express aux besoins économiques et aux exigences du marché du travail canadien.

La principale nouveauté concerne le système de classement global (SCG), qui permet d'évaluer et de classer les profils des candidats. À compter de ce mardi, des points supplémentaires pourront être accordés aux personnes disposant d'une expérience professionnelle admissible au Canada dans une profession à salaire élevé ou d'une offre d'emploi admissible dans l'une de ces professions.

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Les secteurs concernés comprennent notamment la santé, les métiers spécialisés, l'ingénierie, la technologie et l'éducation. Selon les critères établis par les autorités canadiennes, une profession est considérée comme étant à salaire élevé lorsque son salaire médian atteint au moins 1,3 fois celui de l'ensemble de la main-d'oeuvre canadienne. Ce seuil est déterminé en fonction de la rémunération généralement associée à la profession, et non du salaire personnel antérieur ou actuel du candidat.

Pour les candidats disposant d'une offre d'emploi admissible dans une profession à salaire élevé, les points attribués varient selon le niveau de rémunération associé au métier. Ils s'élèvent à 50 points lorsque le salaire médian atteint au moins 1,3 fois celui de la main-d'oeuvre canadienne, à 70 points à partir de 1,5 fois ce salaire et à 100 points lorsqu'il atteint au moins deux fois ce niveau.

Les candidats ayant au moins douze mois d'expérience professionnelle admissible au Canada dans une profession à salaire élevé pourront, pour leur part, bénéficier de 20, 40 ou 70 points supplémentaires, selon le niveau salarial de leur profession.

La suppression de l'EIMT, autre changement majeur

L'autre volet important de cette réforme porte sur la suppression de l'exigence relative à l'étude d'impact sur le marché du travail (EIMT) pour certaines offres d'emploi. À partir d'aujourd'hui, cette évaluation ne sera plus nécessaire pour qu'une offre admissible permette d'obtenir les nouveaux points dans le système Entrée express ou réponde aux exigences en matière d'offre d'emploi des programmes fédéraux des travailleurs qualifiés et des travailleurs de métiers spécialisés.

Cette mesure vise à simplifier les démarches administratives pour les candidats et les employeurs, en supprimant la nécessité d'une évaluation distincte auprès d'Emploi et Développement social Canada. Elle ne signifie toutefois pas la disparition des contrôles. Les agents d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada continueront à vérifier l'authenticité des offres, les renseignements concernant les employeurs ainsi que les qualifications des candidats, afin notamment de prévenir les fraudes et les fausses déclarations.

La suppression de l'EIMT ne s'étend pas automatiquement à tous les programmes d'immigration canadiens. Elle concerne les offres d'emploi admissibles dans les cadres expressément visés par la réforme et les dispositions temporaires annoncées par les autorités.

Les profils déjà inscrits dans le bassin seront recalculés

Les candidats disposant déjà d'un profil dans le bassin Entrée express verront leur note du système de classement global recalculée automatiquement selon les nouvelles règles, notamment pour les points liés à l'expérience professionnelle admissible au Canada.

En revanche, ceux qui souhaitent obtenir des points au titre d'une offre d'emploi admissible doivent veiller à ce que les renseignements correspondants figurent dans leur profil et soient exacts. Le ministère avait invité les candidats concernés à effectuer cette mise à jour avant le 3 novembre. Le processus de recalcul peut prendre jusqu'à deux semaines, période durant laquelle les rondes d'invitations seront suspendues.

Pour les candidats tunisiens, ces changements constituent une évolution à prendre en compte dans la préparation d'un projet d'immigration professionnelle au Canada. Toutefois, l'attribution de points supplémentaires ne garantit pas une invitation à présenter une demande de résidence permanente. La sélection dépend toujours du respect des conditions d'admissibilité et du score minimal exigé lors de chaque ronde d'invitations.

Présentée par les autorités canadiennes comme une première étape d'une réforme plus large, cette révision d'Entrée express vise à mieux sélectionner les travailleurs qualifiés dont les compétences et l'expérience peuvent contribuer à la croissance économique du pays.