Tunisie: Tourisme - Le pays parmi les 15 destinations recommandées par The Telegraph pour cet hiver

La Tunisie figure parmi les 15 destinations recommandées par le quotidien britannique The Telegraph pour les vacances au soleil durant l'hiver 2026-2027. Dans un article publié le 2 novembre 2026, intitulé "15 winter-sun breaks for sophisticates, not sunbathers", le journal met particulièrement en avant le patrimoine historique et culturel tunisien, ainsi que les paysages du Sud du pays.

Consacrée aux destinations permettant de conjuguer ensoleillement et découvertes culturelles, cette sélection présente la Tunisie comme une alternative aux séjours exclusivement balnéaires. Le quotidien britannique souligne notamment la richesse de son héritage romain, qu'il décrit comme l'une des collections les plus importantes en dehors de l'Italie.

Parmi les sites mis en avant figure l'amphithéâtre d'El Jem, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le journal recommande également la découverte de la médina de Sousse, de sa Grande Mosquée et de ses souks, ainsi que de Kairouan, considérée comme l'une des villes les plus sacrées de l'islam.

L'itinéraire proposé s'étend également au Sud tunisien, avec une halte à Chott El Jerid, vaste étendue saline connue pour ses paysages singuliers et ses mirages. Le site est aussi mentionné pour avoir servi de décor au tournage de la saga cinématographique Star Wars.

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Pour illustrer les possibilités de séjour, The Telegraph cite une offre du voyagiste britannique Saga Holidays. Il s'agit d'un circuit de 15 jours intitulé « Tunisia: Crossroads of Civilisations » (Tunisie : Carrefour des civilisations), proposé à partir de 2 695 livres sterling par personne, avec un départ annoncé le 25 janvier 2027.

Le forfait comprend les vols aller-retour, le transfert avec chauffeur depuis et vers l'aéroport, l'hébergement, la majorité des repas ainsi que certaines excursions.

Cette sélection met ainsi en lumière le potentiel de la Tunisie en matière de tourisme culturel et patrimonial durant la saison hivernale, en complément de son offre balnéaire traditionnelle.