Tunisie: Wadie Jary de nouveau devant la justice

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière et administrative près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter au 26 novembre 2026 l'examen de l'affaire impliquant l'ancien président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadie Jary.

Selon les informations rapportées par Jawhara FM, Jary a comparu à l'audience en état de liberté, aux côtés de deux autres prévenus. Le report intervient dans l'attente de l'issue d'un pourvoi en cassation.

L'ancien dirigeant sportif est poursuivi pour des soupçons d'exploitation de sa qualité de fonctionnaire public en vue d'obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour autrui, de préjudice porté à l'administration et de violation des procédures en vigueur, conformément à l'article 96 du Code pénal.