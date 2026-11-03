Afrique: France - Du nouveau pour les Tunisiens ! Titres de séjour, emploi... ce que change le nouveau décret

Les ressortissants tunisiens établis en France sont concernés par plusieurs changements introduits par le décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026, relatif aux droits des étrangers autorisés à travailler dans l'Hexagone.

Publié au Journal officiel français le 29 octobre et entré en vigueur le lendemain, ce texte réduit notamment de quatre à trois mois le délai maximal de réponse de l'administration pour certaines demandes de titres de séjour. Il apporte également de nouvelles garanties aux travailleurs étrangers confrontés à une perte involontaire d'emploi et assouplit les conditions de renouvellement de certaines autorisations de travail.

Ces dispositions, qui s'inscrivent notamment dans le cadre de la transposition de la directive européenne 2024/1233 relative au permis unique de séjour et de travail, intéressent les ressortissants de pays tiers, catégorie à laquelle appartiennent les Tunisiens. Leur application doit toutefois être appréciée en tenant compte de la situation de chaque demandeur et des dispositions particulières de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail.

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La première évolution concerne les délais de traitement des demandes de titres de séjour. L'article 2 du décret modifie l'article R. 432-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en ramenant de quatre mois à 90 jours le délai maximal de notification d'une décision administrative, à compter du dépôt d'un dossier complet.

Ce délai peut être prolongé de 30 jours lorsque le dossier présente des éléments d'une complexité particulière. Dans ce cas, l'administration doit en informer le demandeur. Le texte prévoit également que le silence de l'administration fait naître une décision implicite de rejet au terme de 90 jours, sous réserve des exceptions prévues pour certaines catégories de titres.

Pour les étrangers concernés, cette modification représente un changement concret dans le calendrier administratif. Elle ne signifie cependant pas que le titre de séjour sera automatiquement délivré dans les trois mois. Le délai porte sur la notification d'une décision, positive ou négative, et commence à courir à partir du dépôt d'une demande complète. Il ne garantit donc ni un traitement favorable du dossier ni l'absence de retards dans les démarches préalables au dépôt.

Autre évolution importante : la situation des travailleurs étrangers involontairement privés d'emploi. L'article 1 du décret complète l'article R. 421-4 du CESEDA et introduit une protection pour les titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire".

Désormais, cette carte ne peut pas être retirée au seul motif que son titulaire a été involontairement privé d'emploi pendant une période totale ne dépassant pas trois mois au cours de sa période de validité. Le texte prévoit également que, lorsqu'il trouve un nouvel employeur pendant cette période, le travailleur est autorisé à séjourner en France pendant l'instruction de sa nouvelle demande d'autorisation de travail.

La protection peut être prolongée de trois mois supplémentaires lorsque le salarié a été soumis à certaines conditions de travail relevant d'infractions prévues par le Code pénal, notamment celles liées à la traite des êtres humains ou à des conditions de travail et d'hébergement indignes.

Cette disposition constitue une garantie supplémentaire pour les travailleurs concernés, qui ne devraient plus perdre automatiquement leur droit au séjour du seul fait d'une période de chômage involontaire répondant aux conditions fixées par le texte. Elle reste néanmoins limitée aux titulaires de la carte "travailleur temporaire" et ne peut être étendue indistinctement à tous les détenteurs d'un titre de séjour professionnel.

Le décret modifie également les règles encadrant le renouvellement des autorisations de travail. Son article 14 ramène de douze à six mois la période durant laquelle la rupture du contrat de travail peut constituer un motif de refus du premier renouvellement de l'autorisation.

Plus précisément, l'article R. 5221-36 du Code du travail prévoit désormais que le premier renouvellement peut être refusé lorsque le contrat a été rompu dans les six mois suivant l'embauche. Deux exceptions sont toutefois prévues : la privation involontaire d'emploi et la violation grave, par l'employeur, des conditions de la relation de travail.

Il s'agit d'une modification à ne pas interpréter comme un droit général de changer librement d'employeur au bout de six mois. Le texte encadre les motifs susceptibles de justifier un refus lors du premier renouvellement de l'autorisation de travail. Il réduit ainsi de douze à six mois la période de référence et introduit une protection supplémentaire lorsque la rupture résulte d'un manquement grave de l'employeur.

Les ressortissants tunisiens sont-ils concernés par ces changements ?

La question mérite une attention particulière en raison du cadre bilatéral qui régit leur situation en France.

L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 et le protocole du 28 avril 2008, fixe des règles spécifiques pour le séjour et l'exercice d'une activité salariée par les ressortissants des deux pays. Son article 11 précise toutefois que les législations nationales continuent de s'appliquer sur les points qui ne sont pas traités par l'accord.

Cette articulation a déjà été examinée par le Conseil d'État. Dans une décision du 19 juin 2015 (n° 384301), la haute juridiction administrative française a notamment confirmé que les dispositions du Code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour portant la mention "salarié", dans le cadre de l'accord bilatéral.

Cette jurisprudence permet de comprendre pourquoi les ressortissants tunisiens ne sont pas automatiquement exclus des nouvelles dispositions réglementaires. Le délai de 90 jours prévu pour les demandes de cartes de séjour relève d'une règle générale de procédure administrative applicable aux ressortissants de pays tiers, sous réserve des exceptions prévues par le décret. Quant aux dispositions relatives aux autorisations de travail, leur application aux salariés tunisiens doit être appréciée à la lumière de l'accord bilatéral et de la jurisprudence existante.

Le décret comporte par ailleurs plusieurs dispositions concernant les travailleurs hautement qualifiés titulaires ou demandeurs d'une carte "talent - carte bleue européenne". Il adapte notamment la durée de validité de cette carte à celle du contrat de travail, dans certaines limites, et facilite les conditions de mobilité entre États membres de l'Union européenne. Il prévoit également un délai de six mois pour rechercher un nouvel emploi lorsque le renouvellement ou le retrait de la carte est lié à un manquement de l'employeur à ses obligations légales. Ces dispositions peuvent également concerner les ressortissants tunisiens qui remplissent les conditions d'accès à ce statut.

Au-delà des modifications techniques, le décret apporte donc plusieurs évolutions susceptibles d'améliorer la situation de certaines catégories de travailleurs étrangers en France. La réduction du délai de réponse des préfectures, le maintien temporaire du séjour en cas de chômage involontaire et la prise en compte des manquements graves de l'employeur constituent des avancées sur le plan des garanties administratives et professionnelles.

Pour autant, il ne s'agit ni d'une régularisation automatique des étrangers en situation irrégulière ni d'une garantie de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour. Les mesures concernent des catégories précises de demandeurs et de salariés, sous réserve des conditions prévues par les textes. Pour les ressortissants tunisiens, leur portée doit être lue à la lumière de l'accord bilatéral qui continue d'encadrer une partie de leurs droits en France.