Tunisie: Stade Tunisien-Club Africain - Où regarder le derby en direct ce mardi ?

3 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les supporters du Stade Tunisien et du Club Africain pourront suivre leur confrontation en direct sur les chaînes Al Kass 3 et Watania 1, ce mardi 3 novembre 2026, à l'occasion du match en retard comptant pour la troisième journée du championnat de Ligue 1.

La rencontre se déroulera à partir de 14h30 au complexe sportif Hédi Naïfer, au Bardo. Elle opposera le Stade Tunisien au Club Africain, dans une affiche attendue du championnat national.

La direction de la rencontre a été confiée à Haythem Trabelsi, désigné arbitre central. Il sera assisté de Khelil Hassani et Jamel Dorai, tandis qu'Ahmed Dhaouadi officiera en qualité de quatrième arbitre.

L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) sera assurée par le Portugais Rui Silva, assisté de Wael Hannachi.

Ce rendez-vous permettra aux deux équipes de disputer leur match en retard et de poursuivre leur parcours dans la compétition.

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