La région de Dakhla-Oued Eddahab s'affirme comme un pôle économique et logistique ouvert sur l'Afrique, grâce aux projets structurants impulsés par la Vision Royale, qui offrent de nouvelles opportunités d'investissement et de création d'emplois, a affirmé le directeur par intérim du Centre régional d'investissement (CRI), Faysal Sahmani.

Dans un entretien accordé à la MAP à l'occasion de la Fête de l'Unité, M. Sahmani a souligné que la région connaît une dynamique soutenue dans le cadre de la mise en oeuvre du modèle de développement des provinces du Sud, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2015, relevant que plusieurs grands chantiers ont atteint des stades avancés de réalisation.

Il a cité, à cet égard, le projet du port Dakhla Atlantique, la station de dessalement de l'eau de mer associée à un projet d'irrigation de 5.000 hectares, ainsi que la voie express Tiznit-Dakhla, qui renforce la connexion entre le nord et le sud du Royaume et son ouverture sur sa profondeur africaine.

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Cette dynamique est également portée par les projets liés aux énergies renouvelables et à l'hydrogène vert, a-t-il ajouté, précisant que l'enjeu consiste à transformer les potentialités naturelles de la région en opportunités concrètes d'investissement, en s'appuyant sur sa position stratégique, ses infrastructures et les zones industrielles et logistiques appelées à être développées.

S'agissant du climat des affaires, M. Sahmani a fait état d'une évolution notable au cours des dernières années, au regard du volume des dossiers soumis à la Commission régionale unifiée d'investissement (CRUI), qui examine chaque semaine entre 25 et 30 projets d'investissement dans différents secteurs, notamment la pêche maritime.

Il a également mis en avant le développement du secteur agricole, particulièrement à la faveur du projet d'irrigation de 5.000 hectares à partir d'eau de mer dessalée, relevant la diversification des productions agricoles à forte valeur ajoutée, qui comprennent, outre la tomate, la framboise et la myrtille. Dans le secteur touristique, il a indiqué que la région compte 56 établissements d'hébergement touristique classés, totalisant une capacité de plus de 3.000 lits, parallèlement à l'essor des services et à l'intérêt croissant pour les investissements dans les énergies renouvelables.

Concernant le rôle du CRI, M. Sahmani a expliqué que la réforme du système d'investissement a permis de passer d'une multiplicité d'intervenants et d'administrations à une logique de guichet unique, contribuant ainsi à la simplification des procédures, au gain de temps pour les investisseurs et à la centralisation du traitement des autorisations. L'accompagnement assuré par le Centre porte également sur la valorisation du foncier relevant du domaine de l'État et destiné à l'investissement, ainsi que sur la facilitation de l'accès aux mécanismes de soutien financier en faveur des petites et moyennes entreprises.

Il englobe aussi des programmes destinés aux jeunes et aux femmes, notamment en matière de conception de projets et de réalisation des études nécessaires à leur concrétisation.

Dans ce cadre, M. Sahmani a annoncé que le Centre travaille à l'élaboration d'une banque de projets permettant aux investisseurs d'identifier les opportunités d'investissement par secteur, précisant que l'accompagnement se poursuit jusqu'au suivi de la mise en oeuvre sur le terrain et à la résolution des difficultés rencontrées.

Évoquant les perspectives offertes par le port Dakhla Atlantique, il a souligné que ce projet contribuera au développement des activités de services, de logistique, de pêche maritime et d'échanges commerciaux avec les marchés africains, notamment les pays du Sahel.Ces transformations, conjuguées à la croissance démographique que connaît Dakhla, ouvrent de nouvelles perspectives d'investissement dans plusieurs secteurs, dont l'immobilier, les services et les activités liées aux énergies renouvelables, a-t-il poursuivi.

Concernant les défis à relever, le directeur par intérim du CRI a insisté sur la priorité accordée à la qualification des ressources humaines pour répondre aux besoins des nouveaux projets, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de la logistique, de la pêche maritime et de l'agriculture.

Il a, à cet égard, mis en avant le rôle de la Cité des métiers et des compétences de Dakhla, qui propose plus de 24 spécialités, exprimant le souhait de renforcer davantage les formations spécialisées dans les secteurs émergents.

M. Sahmani a également souligné l'importance d'adapter les programmes de financement et de soutien aux spécificités de la région, de promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat auprès des jeunes et de faciliter l'accès au foncier et au financement, tout en assurant la continuité de l'accompagnement.

Évoquant la portée de la Fête de l'Unité, il a relevé que cette célébration intervient dans un contexte marqué par l'avancement des projets structurants et une dynamique diplomatique soutenue, indiquant que le CRI accueille chaque semaine des missions et délégations en provenance de pays africains et de pays amis, venues s'informer sur le modèle de développement et les potentialités de la région.

Il a conclu que la convergence des efforts des autorités de la wilaya, des conseils élus et des différents intervenants vise à renforcer l'attractivité et la compétitivité de Dakhla, à consolider son rôle dans l'ouverture sur l'Afrique et à favoriser des retombées positives en matière de développement, d'emploi et d'amélioration de la qualité de vie de la population.