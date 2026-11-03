Sénégal: Début des épreuves équestres des JOJ 2026 à Diamniadio

Diamniadio — Les épreuves équestres des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ont débuté, mardi, peu après 9 heures, au Centre équestre de Diamniadio.

Le saut d'obstacles est au menu de cette première journée de compétition qui va mettre aux prises 24 cavaliers.

Les épreuves se poursuivront jusqu'au 6 novembre au Centre équestre de Diamniadio.

Eden Kazoum, unique représentante sénégalaise en équitation, est en lice pour l'épreuve de saut d'obstacles, en même temps que cinq autres cavalières concourant sous les couleurs de l'Algérie, de l'Egypte, de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe et du Maroc.

En saut d'obstacles, le cheval et le cavalier essayent de franchir un certain nombre d'obstacles en suivant un parcours défini sans les faire tomber.

Si deux binômes cavalier-cheval ou plus réussissent des parcours sans faute, ils sont départagés par une épreuve de barrage chronométrée pour déterminer le vainqueur.