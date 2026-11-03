Sénégal: Dakar 2026 - L'inspecteur d'académie de Diourbel appelle à une mobilisation des écoles de la région

3 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

L'inspecteur d'académie de Diourbel (centre),, a appelé, mardi, les établissements scolaires de la région à s'impliquer davantage dans la promotion des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, en vue d'en faire une opportunité d'apprentissage pour les élèves et les communautés.

S'exprimant lors d'une activité organisée au lycée Mouhamadou Moustapha Mbacké, ex-CEM, autour d'une leçon de vie consacrée aux JOJ, il a dit avoir demandé aux inspections de l'éducation et de la formation de Touba, Bambey, Diourbel et Mbacké d'organiser chacune une journée de mobilisation autour de cet événement.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre, Diourbel va vibrer", a lancé l'inspecteur d'académie, appelant à une mobilisation de tous les acteurs autour des JOJ Dakar 2026.

Selon lui, la participation de Ndeye Ndack Ndiaye, élève de cet établissement et unique représentante de la région parmi les 151 athlètes sénégalais engagés aux JOJ, illustre l'importance de l'accompagnement des établissements scolaires dans la promotion du sport.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Aboubacry Sadikh Niang a souligné que l'enjeu des JOJ dépasse la conquête de médailles et réside également dans la participation, le partage d'expériences et l'appropriation des valeurs olympiques.

Pour sa part, le président de la Ligue régionale de football de Diourbel, Eli Birahim Fall, a mis en exergue les bienfaits du sport sur la santé et l'éducation, rappelant que le respect, l'amitié et l'excellence sont des valeurs essentielles à la réussite individuelle et collective.

Il a salué la mobilisation de la communauté éducative autour des JOJ, estimant que le Baol, considéré comme un creuset de sportifs, doit pleinement prendre part à cet événement.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.