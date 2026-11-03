Sénégal: Dakar 2026 - L'inspecteur d'académie de Diourbel appelle à une mobilisation des écoles de la région

L'inspecteur d'académie de Diourbel (centre),, a appelé, mardi, les établissements scolaires de la région à s'impliquer davantage dans la promotion des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, en vue d'en faire une opportunité d'apprentissage pour les élèves et les communautés.

S'exprimant lors d'une activité organisée au lycée Mouhamadou Moustapha Mbacké, ex-CEM, autour d'une leçon de vie consacrée aux JOJ, il a dit avoir demandé aux inspections de l'éducation et de la formation de Touba, Bambey, Diourbel et Mbacké d'organiser chacune une journée de mobilisation autour de cet événement.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre, Diourbel va vibrer", a lancé l'inspecteur d'académie, appelant à une mobilisation de tous les acteurs autour des JOJ Dakar 2026.

Selon lui, la participation de Ndeye Ndack Ndiaye, élève de cet établissement et unique représentante de la région parmi les 151 athlètes sénégalais engagés aux JOJ, illustre l'importance de l'accompagnement des établissements scolaires dans la promotion du sport.

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Aboubacry Sadikh Niang a souligné que l'enjeu des JOJ dépasse la conquête de médailles et réside également dans la participation, le partage d'expériences et l'appropriation des valeurs olympiques.

Pour sa part, le président de la Ligue régionale de football de Diourbel, Eli Birahim Fall, a mis en exergue les bienfaits du sport sur la santé et l'éducation, rappelant que le respect, l'amitié et l'excellence sont des valeurs essentielles à la réussite individuelle et collective.

Il a salué la mobilisation de la communauté éducative autour des JOJ, estimant que le Baol, considéré comme un creuset de sportifs, doit pleinement prendre part à cet événement.