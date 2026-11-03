Sénégal: Ibrahim Nour Eddine Diagne Diagne élu président du Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques

Dakar — Le Sénégalais Ibrahim Nour Eddine Diagne, pionnier du numérique au Sénégal à travers notamment Gaindé 2000, a été élu président du Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (UN/CEFACT), dont le siège se trouve à Genève, en Suisse.

Dans une publication sur son réseau social LinkedIn, il a expliqué que cette fonction bénévole est occupée pour la première fois par un représentant du Sud global.

M. Diagne a également salué le soutien du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a porté sa candidature et engagé, depuis avril dernier, le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur à "mobiliser le réseau diplomatique du Sénégal pour le succès de cette campagne".

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"Je ne ménagerai aucun effort pour répondre aux attentes de tous les Chefs de délégation dans la poursuite des initiatives du UNCEFACT pour l'efficacité permanente du Commerce mondial dans un contexte marqué par l'émergence de nouvelles technologies et la montée en puissance des questions liées au défi climatique et à la digitalisation à outrance des transactions commerciales", a-t-il notamment écrit en parlant des défis.

Il en est de même pour l'importance qu'il compte accorder à la place des standards plus que jamais considérée comme une "nécessité pour garantir la traçabilité, l'interopérabilité et l'efficacité globale de la chaîne logistique".

Ibrahim Nour Eddine Diagne Diagne a aussi souligné la nécessité de mobiliser des experts des différentes régions du monde et de favoriser une utilisation accrue des livrables de l'UN/CEFACT, afin de garantir "l'interopérabilité des systèmes, gage d'une efficacité renforcée et levier principal pour réduire les coûts du commerce".

Le nouveau président du Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques a également tenu à rendre hommage à sa prédécesseure, la canadienne Nancy Norris, pour le travail accompli avec le bureau sortant.