Sénégal: Résilience climatique - Le projet 'SENEYA' fait le point dans le département de Sédhiou

Sédhiou — Une délégation du projet "SENEYA", mis en oeuvre par l'organisation Solthis en partenariat avec Green Sédhiou, a effectué lundi une visite de terrain dans le département de Sédhiou (sud), afin de constater les avancées des initiatives engagées pour renforcer la résilience climatique des communautés et des structures de santé primaire.

À travers l'approche "One Health" (Une seule santé), le projet entend apporter une réponse intégrée aux défis liés au changement climatique, en établissant un lien étroit entre la santé humaine, la santé animale et la préservation de l'environnement.

Cette visite de terrain a permis aux responsables du projet de découvrir plusieurs réalisations et solutions d'adaptation développées avec les communautés locales.

Le site de reboisement de la mangrove de Djirédji, un bloc maraîcher équipé de fosses compostières ainsi que la structure de santé de Djirédji, où sont mises en oeuvre des mesures d'adaptation issues de l'Évaluation de la vulnérabilité climatique (EVC), comptent parmi les sites visités.

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La délégation a également pris part à des visites à domicile et à un atelier communautaire consacré à la gestion des déchets d'origine animale, organisé de concert avec le groupement des femmes de Sédhiou.

Selon Philippe Corréa, coordonnateur du projet "SENEYA", ces différentes activités illustrent la volonté du projet de placer les populations au coeur des réponses locales aux effets du changement climatique, tout en encourageant des pratiques respectueuses de la santé et de l'environnement.

Cette initiative traduit, à ses yeux, une ambition claire, à savoir mettre en oeuvre l'approche "One Health" à Sédhiou pour protéger ensemble la santé des populations, des animaux et des écosystèmes face au changement climatique.

À travers cette démarche, le projet "SENEYA" cherche à dépasser les interventions sectorielles classiques en considérant les interactions entre les êtres humains, les animaux et leur environnement.

Une approche qui prend tout son sens dans un territoire où les effets du dérèglement climatique peuvent fragiliser simultanément les moyens de subsistance des populations, les écosystèmes naturels et le fonctionnement des services de santé, indiquent les responsables du projet.

Ce programme financé par l'Agence française de développement (AFD) et la Fondation Sanofi, à hauteur de 900 000 euros, soit près de 600 millions de francs CFA, pour une période allant de janvier 2025 à décembre 2026, affiche déjà des résultats encourageants, a-t-il ajouté.

"Depuis son lancement, il a permis de sensibiliser 8 270 personnes, de former 119 acteurs et de contribuer à la restauration de 20 hectares de mangrove", a affirmé Philipe Corréa.

Selon lui, ces réalisations témoignent de l'importance accordée à la mobilisation communautaire, au renforcement des compétences locales et à la restauration des écosystèmes, considérés comme des leviers essentiels pour réduire les vulnérabilités face aux changements climatiques.

A en croire le coordonnateur du projet "SENEYA", l'objectif général attendu est d'améliorer la résilience des communautés et des structures de santé primaire du département de Sédhiou face aux effets du changement climatique. Cette ambition s'inscrit, à son avis, dans la dynamique de réalisation de l'Objectif de développement durable (ODD) 13, consacré à la lutte contre les changements climatiques, ainsi que dans les orientations de l'Agenda national de transformation.

Le projet bénéficie directement aux communautés, aux autorités locales et aux structures de santé, avec une attention particulière portée à leur capacité à anticiper, prévenir et gérer les risques climatiques et environnementaux, a-t-il relevé.

Ses interventions, autour de quatre axes complémentaires, visent notamment à promouvoir la responsabilité et l'action environnementales au niveau communautaire, à travers des initiatives locales de protection et de restauration des écosystèmes, selon M. Corréa.

Il a également cité la formation des professionnels des trois secteurs de la santé humaine, animale et environnementale à l'approche "One Health", le renforcement de la résilience des infrastructures sanitaires grâce à la méthode EVC (évaluation de la vulnérabilité climatique), qui permet d'identifier les risques auxquels les structures de santé sont exposées et de définir des solutions d'adaptation appropriées.

Le quatrième axe porte sur le partage des connaissances et la capitalisation des expériences afin d'alimenter le plaidoyer sur les liens entre climat et santé, aux niveaux national et international, a poursuivi Philippe Corréa.

Au-delà de la présentation des réalisations du projet, cette visite de terrain a également servi de cadre d'échanges entre les acteurs du projet et les communautés bénéficiaires.

Elle permet de mettre en lumière des solutions concrètes, allant de la restauration de la mangrove à l'amélioration des pratiques agricoles et sanitaires, tout en valorisant le savoir-faire et l'engagement des populations locales, a indiqué M. Corréa.