Sénégal: Nioro du Rip - Les postes de santé de Saboya et Niappa Balla réceptionnent deux ambulances du ministère de tutelle

Nioro du Rip — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Aliou Gori Diouf, a procédé lundi à la remise de deux ambulances aux postes de santé de Saboya et Niappa Balla, dans le département de Nioro du Rip (centre), a constaté l'APS.

Il a remis ce don aux deux postes de santé bénéficiaires au nom de son collègue de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, lors d'une cérémonie organisée en présence des autorités administratives locales, des élus territoriaux, de la directrice régionale de la Santé de Kaolack et des populations bénéficiaires.

Le poste de santé de Saboya est situé dans la commune de Wack Ngouna, celui de Niappa Balla se trouvant dans la commune de Gainthe Kaye.

Pour Aliou Gori Diouf, cette remise d'ambulances traduit la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions de prise en charge sanitaire des populations, notamment en renforçant les moyens d'évacuation des malades.

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Il a réaffirmé, à cette occasion, l'engagement des plus hautes autorités à poursuivre les efforts visant à améliorer l'accès aux soins et à désenclaver les localités du département de Nioro du Rip.

À Saboya, le président du comité de développement sanitaire (CDS), Mamadou Bâ, a indiqué que cette ambulance va faciliter les évacuations sanitaires des populations relevant de ce poste de santé, qui polarise 17 villages.

Le deuxième adjoint au maire de Wack Ngouna, Aliou Sow, a rappelé que le poste de santé de Saboya était confronté à deux principales difficultés : l'absence d'un appareil d'échographie et d'une ambulance.

Selon l'élu, ces deux doléances sont désormais satisfaites grâce à la dotation du ministère de la Santé.

M. Sow a toutefois plaidé pour l'érection d'un hôpital dans la commune de Wack Ngouna, afin d'améliorer la prise en charge sanitaire des populations, dont le nombre ne cesse d'augmenter, dit-il.

Il a également annoncé que le maire de la commune prévoit de remettre une enveloppe de 500 000 francs CFA au comité de développement sanitaire pour contribuer à l'achat du carburant nécessaire au fonctionnement de l'ambulance.

À Niappa Balla, le maire de la commune de Gainthe Kaye, Babacar Diop, a sollicité, pour sa part, la construction d'un nouveau centre de santé dans sa commune.

Il a également plaidé pour le désenclavement des localités relevant de sa commune, notamment à travers le bitumage de la route reliant Niappa Balla à Gainthe Kaye.