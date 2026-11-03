Sénégal: Vallée du fleuve Sénégal - Le PRDC-VFS mise sur l'intégration transfrontalière pour développer les chaînes de valeur agricoles

Saint-Louis — Le coordonnateur du Programme d'urgence de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (PRDC-VFS), Mamadou Diédhiou, a insisté sur la dimension régionale et transfrontalière des objectifs assignés à ce programme dont les actions sont appelées à intégrer la complémentarité des territoires et la concertation permanente entre les acteurs sénégalais et mauritaniens.

"La particularité de notre projet réside dans sa dimension régionale et transfrontalière", a déclaré M. Diédhiou, à l'ouverture, lundi, à Saint-Louis, d'un atelier régional sur les chaînes de valeur agricoles de la vallée du fleuve Sénégal.

Le Programme d'urgence de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal est à l'initiative de cette rencontre portant sur le thème "Promouvoir la résilience, la connectivité et l'intégration transfrontalière des filières agropastorales".

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Le fleuve Sénégal "constitue un espace de vie, de production, d'échanges et de solidarité entre le Sénégal et la Mauritanie", a fait observer, lors de son intervention, le coordonnateur dudit programme, ajoutant que "le développement des chaînes de valeur ne saurait être envisagé de manière isolée, dans les limites des frontières administratives ou nationales".

Cette perspective nécessite "une approche intégrée, fondée sur la complémentarité des territoires, la fluidité des échanges, la mutualisation des expériences et la concertation permanente entre les acteurs sénégalais et mauritaniens", a indiqué Mamadou Diédhiou.

L'adjoint au préfet de Saint-Louis, Abdou Khadre Dieylani Ba, a mis l'accent sur les nombreuses contraintes qui freinent l'exploitation du potentiel économique de la vallée du fleuve Sénégal, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage.

Il a notamment évoqué les difficultés liées à "la maîtrise de l'eau, au coût de l'énergie, à l'accès aux intrants de qualité, à la vétusté de certains aménagements hydroagricoles, à l'insuffisance des infrastructures de stockage et de conservation", sans compter les effets du changement climatique.

M. Ba a notamment fait référence aux fortes chaleurs, aux sécheresses, aux inondations et à la salinité de certaines terres, qui fragilisent les systèmes de production et accentuent la vulnérabilité des exploitations agricoles et pastorales.

Outre des partenaires tels que la Banque mondiale, qui finance le programme, des autorités mauritaniennes prennent part à cet atelier aux côtés des bénéficiaires sénégalais, illustrant ainsi la volonté de renforcer la coopération entre les deux pays autour du développement de la vallée du fleuve Sénégal.