Tunisie: Pourquoi - Enseignement de base - Et si on appuyait sur le bouton «Reset»?

Face aux critiques récurrentes sur le niveau des élèves et les difficultés de l'école publique, une question revient avec insistance : faut-il réhabiliter certains fondements de l'ancien système éducatif qui a formé plusieurs générations de cadres et d'élites ?

Valorisation des langues, maîtrise des apprentissages de base, retour de la formation pédagogique spécialisée des enseignants et recours à l'expérience d'anciens éducateurs sont autant dae pistes évoquées.

Car au-delà des diplômes universitaires, la qualité de l'enseignement repose avant tout sur la pédagogie et la transmission du savoir. Et si on appuyait sur «Reset» pour rétablir l'ancien programme de l'enseignement de base qui a enfanté les décideurs et les élites d'aujourd'hui?