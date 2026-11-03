Tunisie: Kaïs Saïed maintient ses priorités - Une guerre sans répit contre la corruption

La lutte contre la corruption constitue une constante confirmée et maintes fois réitérée par le Président de la République qui ne cesse de mettre en exergue la nécessité de continuer à améliorer le fonctionnement des services publics, tout en freinant la flambée des prix qui constitue un des facteurs négatifs causant une réduction du pouvoir d'achat des citoyens.

En effet, ladite lutte a été érigée en véritable guerre de libération nationale, selon les termes mêmes utilisés par le Chef de l'Etat qui réaffirme l'engagement de l'Etat quant à la résolution des problèmes liés aux volets socio-économiques, ce qui exige l'obligation de répondre positivement aux revendications du peuple, soit une priorité pour la volonté ferme et sincère qui devrait l'emporter.

Toutefois, outre les questions à caractère purement social et économique, il est utile de citer, dans le même ordre d'idées, les dossiers ayant trait à la marche des services publics et les pratiques spéculatives entraînant, plus particulièrement, une flambées nuisibles des prix pour le public, ce qui se répercute, incontestablement et négativement, sur le niveau et la qualité de vie des ménages tunisiens.

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C'est dans ce cadre que le Président Kaïs Saïed a mis l'accent sur l'impératif de continuer à avancer résolument sur la voie du développement durable et global ainsi que du progrès tout en maintenant l'esprit et la volonté du peuple concernant l'obligation de recouvrer l'intégralité de ses droits, ce qui explique les rappels émis par le Président de la République quant aux exigences pour les responsables, à tous les niveaux, d'assumer convenablement leurs prérogatives, faute de quoi ils peuvent être remplacés dans le sens où les jeunes compétences n'attendent que d'être chargés de la reprise du flambeau, surtout qu'ils ne manquent pas de sens du patriotisme et de la volonté de bien faire.

Cette vision va dans le droit fil de l'esprit d'aller toujours de l'avant sans retour en arrière comme tentent de le faire certains nostalgiques qui rêvent d'un retour à des époques passées, marquées par l'immobilisme et le népotisme alors que le peuple s'est juré d'être libre tout en étant mû par une détermination sans faille à bannir et à briser toute marche nuisible à la volonté populaire.

Il convient de constater cette volonté présidentielle inébranlable à mettre en échec les diverses tentatives de certains dans la mesure où, désormais, les temps de simples déclarations et autres communiqués sont, à jamais, révolus dans le sens où la phase actuelle nécessite des décisions qui sont, selon les termes mêmes du Chef de l'Etat, à venir, tout en assurant et en martelant que «l'histoire avance, jamais elle ne recule», convaincu que les ambitions du peuple finissent, tôt ou tard, par se concrétiser, voire carrément triompher.

Concernant ces dossiers, le discours présidentiel peut ainsi se résumer comme suit, en l'occurrence une guerre sans répit et sans la moindre trêve contre la corruption, les réseaux de spéculation et les dysfonctionnements des services publics qui sont responsables des éventuelles détériorations des conditions de vie des Tunisiennes et des Tunisiens afin d'aboutir à des résultats tangibles.

En un mot, tout plaide en faveur de l'affirmation quant à la responsabilité nationale exigeant de chacun un esprit de combattant conformément à l'engagement total du Président Kaïs Saïed qui souligne le souci des Tunisiens de remporter la bataille du développement, aussi rude soit-elle, afin d'y garantir une issue favorable.