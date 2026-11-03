TUNIS — Le Secteur de la culture de l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la science et la culture (ICESCO) a officiellement lancé le " Conseil des études internationales en prospective culturelle et intelligence créative ". Initié par le chef du secteur de la culture à l'ICESCO et ancien ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zinelabine, ce projet d'envergure mondiale a été formalisé lors d'un webinaire organisé par l'institution le mercredi 28 octobre 2026.

Il s'agit d'une initiative inédite, marquant la première fois à l'échelle internationale qu'un tel programme est exclusivement consacré à ces deux domaines clés. Cette nouvelle alliance rassemble 20 grandes organisations, fondations et universités qui se réunis pour cet événement.

Parmi les participants au wébinaire figurent le Collège de Tunis pour la philosophie et le Laboratoire de Recherches en Culture, Cuntic et Développement (CUNTIC) de l'Université de Tunis, le Pôle européen des droits culturels à Paris, la Fondation des États-Unis du monde à Naples, l'Académie européenne des sciences et des arts à Vienne, l'Université Swiss UMEF à Genève et l'Institut international des musiques du monde à Marseille.

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La liste des partenaires compte notamment la Fondation ALIPH (Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit) aux Émirats arabes unis et à Paris, la Chaire UNESCO de francophonie à Yaoundé, le Laboratoire de recherche en ingénierie culturelle de l'Université Ibn Tofail de Kénitra ainsi que l'Université Euromed de Fès (Maroc).

Le Programme « 1/4 de siècle de musique » à Sharjah, l'Institut du monde arabe (IMA), l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la Délégation Wallonie-Bruxelles à Rabat, l'Université de Porto Alegre (Brésil) et la compagnie AD en Martinique, étaient y ont également pris part a fait savoir Zinelabidine sur sa page officielle sur les réseaux sociaux.

Lors des échanges, présidents, représentants et responsables ont insisté sur l'importance d'une telle nouvelle création pionnière. Ouvrant les débats, le Pr. Zinelabidine a rappelé le contexte dans lequel s'inscrit cette initiative face aux défis multiformes auxquels le secteur de la culture est aujourd'hui confronté. Le président fondateur du Pôle européen des droits culturels, André Fertier, a mis l'accent sur l'inclusivité culturelle et le renforcement des droits fondamentaux dans ce domaine.

De son côté, le président de la Fondation des États-Unis du monde, Michele Capasso, a lancé un appel vibrant à la mobilisation et à la fédération des États membres autour de cette dynamique internationale. La directrice exécutive de la Swiss UMEF, Margaret Dechenaux, a quant à elle rappelé la nécessité absolue de préserver la singularité humaine dans un monde de plus en plus marqué par la standardisation. Pour le Pr Abdelaziz Yaouba, cette initiative représente une opportunité historique afin de renforcer la valeur ajoutée du secteur culturel au Cameroun.

Lors des échanges, les présidents, représentants et responsables de ces institutions ont insisté sur l'importance de cette création pionnière. Ouvrant les débats, le chef du secteur de la culture à l'ICESCO a rappelé le contexte dans lequel s'inscrit cette initiative face aux défis multiformes auxquels le secteur de la culture est aujourd'hui confronté. Le président fondateur du Pôle européen des droits culturels André Fertier a mis l'accent sur l'inclusivité culturelle et le renforcement des droits fondamentaux dans ce domaine.

De son côté, le président de la Fondation des États-Unis du monde Michele Capasso a lancé un appel vibrant à la mobilisation et à la fédération des États membres autour de cette dynamique internationale. La directrice exécutive de la Swiss UMEF Margaret Dechenaux a quant à elle rappelé la nécessité absolue de préserver la singularité humaine dans un monde de plus en plus marqué par la standardisation. Pour le secrétaire général de la Commission nationale camerounaise pour l'UNESCO Pr. Abdelaziz Yaouba, cette initiative représente une opportunité historique afin de renforcer la valeur ajoutée du secteur culturel au Cameroun.

De son côté, la représentante de la présidente d'IHM Africa Dr. Emna Jemmali a souligné l'importance du développement des compétences au service des systèmes de santé, de culture et d'éducation. La professeure de l'Université Ibn Tofaïl Sanae Ghouati a, quant à elle, insisté sur la nécessité de développer des études structurées dans le domaine culturel. L'enseignant-chercheur de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne M. Franck Pecquet a plaidé pour que la création artistique retrouve un véritable pouvoir décisionnel dans l'élaboration des orientations culturelles.

La directrice d'ADCompagnie Agnès Dru a, pour sa part, salué une initiative qui arrive à point nommé.

L'universitaire, chercheur et essayiste marocain Bouazza Benachir a rappelé l'importance d'intégrer les marges de l'humanité et les voix insuffisamment représentées dans cette réflexion collective.

De l'ICESCO, le Jeune expert du Secteur de la culture Sidi Ahmed Djawad (Iles Comores) a présenté huit axes de travail, non exhaustifs, appelés à structurer les réflexions du "Conseil des Etudes Internationales en Prospective Culturelle et Intelligence Créative", dont la deuxième réunion aura lieu dans quinze jours.