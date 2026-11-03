Tunisie: Météo - Un hiver 2026-2027 plus chaud et moins pluvieux que la normale

La Tunisie devrait connaître des températures supérieures aux moyennes saisonnières et des précipitations inférieures aux normales climatiques durant la période de novembre 2026 à janvier 2027. C'est ce qui ressort des prévisions saisonnières publiées par l'Institut national de la météorologie (INM).

Selon ces prévisions, les températures devraient dépasser les moyennes habituelles, tandis que les précipitations pourraient être déficitaires, particulièrement dans les régions du Nord et du Centre du pays.

La période de novembre, décembre et janvier correspond habituellement à la transition progressive vers l'hiver. Elle se caractérise généralement par une baisse des températures et des précipitations relativement importantes, notamment dans le Nord et le Centre.

D'après les normales climatiques de référence couvrant la période 1991-2020, les températures moyennes saisonnières oscillent entre 8 et 15 °C dans le Nord et le Centre, contre 12 à 16 °C dans le Sud. La station météorologique de Thala enregistre habituellement les températures saisonnières les plus basses.

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Concernant les précipitations, les cumuls habituels durant cette période varient entre 116 et 475 mm dans le Nord et les régions côtières, entre 56 et 106 mm dans le Centre-Ouest et entre 29 et 89 mm dans le Sud. La région de Tabarka enregistre généralement les cumuls pluviométriques saisonniers les plus élevés.

Quelles températures et précipitations attendre en novembre ?

Pour le mois de novembre, les normales climatiques calculées sur la période 1991-2020 situent les températures moyennes entre 11 et 18 °C dans le Nord et le Centre, et entre 15 et 19 °C dans le Sud.

Les précipitations sont habituellement plus abondantes dans le Nord, avec des cumuls compris entre 39 et 96 mm et pouvant atteindre 160 mm à Tabarka. Dans le Centre, les quantités varient entre 21 et 41 mm, tandis qu'elles restent généralement inférieures à 34 mm dans le Sud.

Décembre : des pluies plus abondantes dans l'extrême Nord

En décembre, les températures moyennes habituelles se situent entre 7 et 14 °C dans le Nord et le Centre, contre 11 à 15 °C dans le Sud.

Les précipitations sont généralement plus importantes dans l'extrême Nord, où les cumuls mensuels dépassent les 100 mm et peuvent atteindre 161 mm à Tabarka.

Dans le Centre, les quantités de pluie oscillent entre 14 et 47 mm, alors qu'elles restent généralement inférieures à 32 mm dans les régions du Sud.

Janvier : jusqu'à 148 mm de pluie dans le Nord

Pour le mois de janvier, les températures moyennes habituelles varient généralement entre 6 et 13 °C.

Les précipitations mensuelles sont, là encore, plus importantes dans le Nord, avec des cumuls compris entre 51 et 148 mm. Dans le Centre, elles oscillent entre 19 et 38 mm, tandis qu'elles ne dépassent généralement pas 24 mm dans le Sud.

Ces données constituent les normales climatiques de référence et permettent de situer les prévisions saisonnières de l'INM par rapport aux conditions météorologiques habituellement observées en Tunisie.