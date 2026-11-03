Tunisie: Hajj 2027 - Le coût du pèlerinage fixé à 21.330 dinars au pays

Le ministère des Affaires religieuses a annoncé que le coût du pèlerinage aux Lieux saints de l'islam pour la saison 1448 de l'hégire, correspondant à 2027, a été fixé à 21.330 dinars tunisiens.

Selon les détails communiqués par le ministère, cette somme se répartit en deux principales composantes. Les frais de séjour et des services, assurés par la Société nationale des services et des résidences (SNTRI), s'élèvent à 17.200 dinars. Le billet d'avion coûte, quant à lui, 4.130 dinars. Le transport aérien sera assuré conjointement par Tunisair et la compagnie Saudi Airlines. Cette tarification couvre ainsi les prestations liées au séjour des pèlerins en Arabie saoudite ainsi que leur transport aérien pour la saison du Hajj 2027.