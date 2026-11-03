Tunisie: Vermeg - Le groupe tunisien passe sous le contrôle du fonds américain Advent International

Le groupe d'investissement américain Advent International a signé un accord en vue de l'acquisition de Vermeg, groupe spécialisé dans le développement de solutions technologiques pour les marchés de capitaux et les secteurs de l'assurance-vie et de l'assurance santé.

Fondée en 1993 en Tunisie par l'homme d'affaires Badreddine Ouali, l'entreprise fait ainsi l'objet d'une nouvelle opération capitalistique, qui prévoit également la participation minoritaire de l'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).

L'accord porte sur les participations détenues par la société d'investissement britannique Charterhouse Capital Partners et par le fondateur du groupe. Badreddine Ouali conservera toutefois une participation au capital de Vermeg et poursuivra son implication dans ses orientations stratégiques ainsi que dans ses relations avec les clients, en qualité de vice-président, selon un communiqué du groupe.

La finalisation de l'opération est prévue au cours du premier semestre 2027, sous réserve de la satisfaction des conditions habituelles et de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette acquisition revêt un intérêt particulier pour la Tunisie, compte tenu des origines du groupe et de son ancrage opérationnel dans le pays. Bien que son siège social soit désormais établi à Amsterdam, aux Pays-Bas, Vermeg a conservé une présence opérationnelle importante en Tunisie, tout en développant ses activités sur plusieurs marchés internationaux, notamment en France, au Royaume-Uni, en Belgique, à Singapour et aux États-Unis.

Spécialisé dans les logiciels et les solutions numériques destinés aux institutions financières, Vermeg intervient principalement dans deux domaines. Le premier concerne les marchés de capitaux, à travers des solutions dédiées au traitement des opérations post-marché et à la gestion des garanties financières. Le second porte sur les systèmes de gestion des contrats d'assurance-vie et d'assurance santé, destinés essentiellement aux compagnies d'assurance en France et dans les pays du Benelux.

Les solutions développées par le groupe sont utilisées par différentes institutions financières internationales, parmi lesquelles figurent des banques centrales, des chambres de compensation, des dépositaires centraux de titres, des compagnies d'assurance et des acteurs de la gestion d'actifs.

Commentant cette opération, Douglas Hallstrom, directeur général chez Advent International, a souligné le positionnement de Vermeg au croisement de plusieurs transformations structurelles des marchés financiers mondiaux. Il a notamment évoqué la complexification des exigences réglementaires, l'harmonisation des processus post-marché et l'intérêt croissant pour l'autonomie des infrastructures des marchés financiers. Ces évolutions devraient, selon lui, contribuer à renforcer la demande pour les solutions technologiques proposées par le groupe.

De son côté, Badreddine Ouali s'est félicité du parcours accompli par les équipes de Vermeg. Il a estimé que l'expertise et les ressources d'Advent International permettraient d'accompagner la prochaine phase de développement du groupe, tout en confirmant son intention de poursuivre son engagement en tant qu'actionnaire et vice-président.

À travers cette opération, Vermeg poursuit ainsi son évolution à l'échelle internationale, tout en maintenant une présence opérationnelle en Tunisie. Son parcours, depuis sa création dans le pays en 1993 jusqu'à son implantation sur plusieurs marchés internationaux, illustre le développement d'un acteur technologique tunisien spécialisé dans les solutions numériques destinées à l'industrie financière.