Tunisie: Le concentré de tomate tunisien, un produit à fort potentiel sur le marché russe

Le marché russe pourrait offrir de nouveaux débouchés aux producteurs et transformateurs tunisiens de concentré de tomate. « Les préparations destinées à l'industrie agroalimentaire et à la restauration, notamment les sauces pour pizzas, sont très demandées en Russie », a déclaré à l'agence TAP la directrice du bureau du CEPEX à Moscou, Amira Jaouadi.

Rencontrée au stand tunisien, en marge du 3e Forum Russie-Afrique (28-29 octobre 2026), organisé dans la capitale russe, la responsable a indiqué que ce créneau pourrait contribuer à renforcer les échanges agroalimentaires entre la Tunisie et la Russie.

« Le secteur représente désormais 70 % des exportations tunisiennes vers le marché russe », a-t-elle affirmé, estimant qu'il constitue une piste de diversification pour les industriels tunisiens désireux d'élargir leurs débouchés et de mieux valoriser les capacités nationales de transformation.

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La Tunisie dispose d'un tissu industriel composé d'environ 26 unités de transformation de tomates. Au cours des dix dernières années, les quantités de tomates fraîches transformées se sont établies en moyenne à 750 000 tonnes par an, donnant lieu à une production d'environ 120 000 tonnes de double concentré de tomate (DCT), selon le Groupement des industries de conserves alimentaires (GICA).

Le pays figure parmi les principaux transformateurs de tomates à l'échelle mondiale. Les États-Unis (Californie), la Chine et l'Italie concentrent 58 % des volumes mondiaux transformés, suivis de l'Espagne, de la Turquie, de l'Iran, du Portugal, du Brésil et de la Tunisie, entre autres pays, qui représentent ensemble moins de 24 % du total.

La production nationale de concentré de tomate est principalement destinée au marché intérieur, qui absorbe près de 100 000 tonnes de double concentré par an, selon la même source. Les exportations tunisiennes de ce produit sont essentiellement destinées à la Libye, qui représente environ 70 % de leur valeur, et à la France.

La filière dispose également d'une capacité industrielle importante, avec sept unités équipées de lignes de remplissage aseptique, permettant le conditionnement du concentré dans des emballages stériles, à l'abri de toute contamination microbiologique. Leur capacité journalière correspond à la transformation de 5 000 tonnes de tomates fraîches, toujours selon le GICA.

Les exportations tunisiennes vers la Russie ont progressé de 14 % au cours des neuf premiers mois de 2026, pour atteindre 32,4 millions de dinars, selon le bureau du CEPEX à Moscou. L'huile d'olive et les dattes figurent parmi les principaux produits tunisiens commercialisés sur ce marché.

« L'agroalimentaire demeure le fer de lance de notre présence commerciale en Russie », a souligné Amira Jaouadi, précisant que le CEPEX et l'ambassade de Tunisie mettent en oeuvre une stratégie d'accompagnement direct des exportateurs tunisiens afin de concrétiser les opportunités identifiées et de transformer les besoins du marché en contrats commerciaux.