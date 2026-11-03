Tunisie: Tunis - La perpétuité pour un homme reconnu coupable du meurtre de son épouse

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné à la réclusion à perpétuité un ressortissant tunisien résidant à l'étranger, âgé d'une cinquantaine d'années, reconnu coupable du meurtre avec préméditation de son épouse, qui exerçait comme cadre paramédical dans un hôpital de la capitale.

Les faits remontent à une violente dispute survenue entre les deux époux à leur domicile, dans le quartier d'El Aouina. La confrontation verbale a dégénéré en agression à l'arme blanche. L'accusé a porté plusieurs coups de couteau à son épouse, atteinte à différentes parties du corps. La victime est décédée sur place avant l'arrivée des secours.

Alertées, les forces de sécurité sont rapidement intervenues et ont procédé à l'arrestation du suspect. L'arme utilisée lors de l'agression a également été saisie.

Le dossier a ensuite été transmis au ministère public, qui avait ordonné l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire avec préméditation.