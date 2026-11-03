La fosse principale du projet minier de cuivre et de cobalt de Mutanda Mining, en République démocratique du Congo (RDC).

En République démocratique du Congo (RDC), le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa Atondoko Andali, a ordonné l'ouverture d'enquêtes judiciaires après d'importantes saisies de matériels et de minerais dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. Plus de 500 camions et engins, ainsi que plusieurs milliers de tonnes de cuivre et de cobalt, seraient concernés. Au-delà des soupçons de fraude et de contrebande, cette affaire remet au premier plan les enjeux de contrôle, de traçabilité et de gouvernance des ressources minières stratégiques du pays.

La justice congolaise se saisit d'une affaire de présumées activités minières illicites dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié le 2 novembre 2026 à Kinshasa, le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali, a annoncé avoir donné injonction au Procureur général près la Cour de cassation d'ouvrir des enquêtes judiciaires sur des faits signalés dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga.

Cette décision fait suite aux conclusions d'une mission interservices composée d'éléments de la Police nationale congolaise, des Forces armées de la RDC, de magistrats militaires et d'experts du ministère des Mines. Selon les informations communiquées par les autorités, les opérations menées sur plusieurs sites miniers, notamment à Menda, auraient permis de saisir plus de 500 camions et autres engins, ainsi que plusieurs milliers de tonnes de cuivre et de cobalt.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les investigations devront établir les circonstances de ces opérations, déterminer l'origine et la destination des minerais concernés et identifier les personnes éventuellement impliquées. Elles porteront notamment sur des faits susceptibles de constituer des infractions de fraude minière, d'exploitation illégale des ressources naturelles et de contrebande.

À ce stade, aucune responsabilité pénale ne peut être considérée comme établie. Il appartiendra aux autorités judiciaires de vérifier les faits rapportés et de déterminer les éventuelles suites pénales.

Le cuivre et le cobalt, des ressources au cœur de l'économie congolaise

Cette affaire intervient dans un contexte où les ressources minières occupent une place déterminante dans l'économie de la RDC. Le pays figure parmi les principaux producteurs mondiaux de cobalt et de cuivre, deux minerais largement utilisés dans les industries électroniques, les batteries et les technologies liées à la transition énergétique.

Situées dans le sud-est du territoire, les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga concentrent une part importante de l'activité cuprifère et cobaltifère congolaise. Elles constituent ainsi des zones stratégiques pour les exportations minières, les investissements industriels et la mobilisation des recettes publiques.

Toutefois, l'importance économique de ces ressources s'accompagne de défis persistants en matière de contrôle des sites d'exploitation, de traçabilité des minerais et de surveillance des circuits de commercialisation.

Les activités minières illégales et les pratiques de contrebande peuvent priver l'État de recettes fiscales et douanières, alimenter des circuits commerciaux informels et fragiliser les mécanismes de régulation du secteur.

Dans ce contexte, l'ampleur des saisies annoncées par les autorités soulève plusieurs interrogations, notamment sur les conditions d'exploitation des minerais, les circuits de transport utilisés et l'efficacité des dispositifs de contrôle.

La lutte contre la fraude minière, un enjeu de gouvernance

En ordonnant l'ouverture d'enquêtes judiciaires, les autorités congolaises entendent donner une suite judiciaire aux irrégularités présumées relevées par la mission interservices.

Le ministre de la Justice a réaffirmé la volonté du gouvernement de lutter contre les pratiques susceptibles de porter atteinte aux intérêts économiques du pays, en plaçant la protection des ressources naturelles au cœur des préoccupations nationales.

Cette démarche intervient alors que la maîtrise des chaînes de production et de commercialisation des minerais représente un enjeu majeur pour la RDC. Au-delà de leur exploitation, la capacité à assurer leur traçabilité et à garantir le respect des règles constitue un élément essentiel de la gouvernance du secteur.

La question se pose avec une acuité particulière pour le cuivre et le cobalt, dont la demande internationale confère à la RDC une place stratégique dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Pour les autorités, l'enjeu consiste non seulement à lutter contre les éventuelles infractions, mais également à renforcer les mécanismes permettant de garantir que l'exploitation des ressources minières contribue effectivement aux recettes publiques et au développement économique du pays.

Des enquêtes attendues sur les responsabilités et les circuits de commercialisation

Les investigations annoncées devront désormais permettre de faire la lumière sur les faits signalés dans le Lualaba et le Haut-Katanga. Elles pourraient notamment contribuer à préciser les conditions dans lesquelles les minerais ont été extraits, stockés ou transportés, ainsi que le rôle éventuel des différents acteurs intervenant dans ces opérations.

Les conclusions judiciaires seront déterminantes pour établir si les irrégularités présumées relèvent de pratiques isolées ou de circuits plus organisés de fraude et de contrebande.

Au-delà des éventuelles poursuites pénales, cette affaire met en évidence l'importance des dispositifs de surveillance et de régulation dans un secteur essentiel à l'économie congolaise.

Pour la RDC, dont les ressources en cuivre et en cobalt occupent une place centrale dans les échanges internationaux, la lutte contre les circuits illicites constitue un enjeu de transparence, de mobilisation des recettes publiques et de souveraineté économique. L'issue des enquêtes permettra de mesurer la portée de la réponse judiciaire apportée aux faits signalés.