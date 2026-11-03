Afrique: JOJ Dakar 2026 - Parution de deux albums jeunesse pour célébrer l'arrivée des jeux au continent

Dakar — L'auteure Marie Sophie Djigo, fondatrice du magazine français/wolof "RAFET", a publié deux albums jeunesse "inédits" sur les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 pour célébrer l'arrivée historique de cet événement, pour la première fois sur le continent africain, a appris, lundi, l'APS de l'éditeur.

Ces deux ouvrages parus simultanément dans la collection Jotali et intitulés "Mystère aux JOJ Dakar 2026 / Mystery at the Dakar 2026 YOG" et "Olympiques / Olympics" ont été publiés, samedi, par la maison "Saaraba Editions" de Dakar, annonce un communiqué transmis par cette dernière.

Ces deux albums en bilingue (français et anglais) "entendent non seulement transmettre l'esprit olympique", mais aussi, "valoriser le patrimoine sportif sénégalais afin de donner aux plus jeunes le goût de la lecture", précise la source.

Dans le livre "Mystère aux JOJ Dakar 2026", l'auteure raconte une enquête "palpitante" qui se déroule au coeur de la capitale sénégalaise, où deux jeunes, Samba et Sira, doivent impérativement retrouver la flamme à vingt-quatre heures de l'ouverture officielle des 4èmes JOJ Dakar 2026.

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Quant à l'autre album intitulé "Olympiques", il raconte l'histoire des jeux olympiques écrite depuis 1896 dans la Grèce antique jusqu'à leur arrivée aux arènes de Dakar, de grands champions sportifs qui font vibrer le pays en passant par la mascotte Ayo.

"Cet ouvrage invite les jeunes lecteurs à explorer le patrimoine sportif sénégalais et ses figures les plus inspirantes, pour encourager les jeunes à croire en leurs rêves aux couleurs des anneaux olympiques", fait savoir l'éditeur.

Un univers visuel signé Salomé Seck et sublimé par la mise en couleurs de Benjamin Tuyishime.

Selon la source, ces albums pédagogiques ont une intrigue rythmée, portée par des "valeurs fortes" comme "le courage, l'amitié et la confiance en soi".

Lancés le 31 octobre dernier, les JOJ Dakar 2026, se poursuivent jusqu'au 13 novembre prochain dans la capitale sénégalaise, à Diamniadio et à Saly.

Environ 2 655 athlètes âgés de 14 à 17 ans, provenant de 204 comités nationaux olympiques et délégations prennent part à ce rendez-vous olympique.