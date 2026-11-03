Sénégal: Vers l'immatriculation prochaine du dossier du stade communal de Matam

2 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Matam — Le maire de Matam (nord), Mamadou Mory Diaw, a annoncé que des corrections avaient été apportées au dossier du projet de construction du stade communal, dans l'espoir de le faire immatriculer "d'ici 10 à 15 jours".

"Nous avons effectué les corrections demandées par la Direction des services des marchés publics (DSMP) et renvoyé le dossier à Saint-Louis. Nous espérons obtenir l'immatriculation d'ici 10 à 15 jours", a-t-il déclaré dimanche à l'issue de la finale de la zone 1 de Matam des "Navétanes", entre l'ASC Tantadji à l'ASC Gourel Serigne.

Les deux équipes étaient à égalité (0-0) à l'issue du temps réglementaire. La victoire de l'ASC Tantadji a finalement remporté cette rencontre aux tirs au but (4-3).

Selon Mamadou Mory Diaw, le coût prévisionnel du projet de construction du stade communal a été évalué à quelque 600 millions de francs CFA.

Il a également évoqué une offre de 100 millions de francs CFA présentée par l'entreprise soumissionnaire, tandis que les seules études scientifiques sont évaluées à 200 millions de francs CFA.

Le maire a salué l'engagement des acteurs du mouvement sportif et réaffirmé l'importance de l'accompagnement de la jeunesse et du développement du sport dans la commune de Matam.

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