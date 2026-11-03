Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le Sénégal éliminé en huitièmes de finale du volleyball de plage

2 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La paire sénégalaise composée de Souleymane Seck Ciss et Mouhamed Moustapha Sidibé a été éliminée en huitièmes de finale du tournoi de volley-ball de plage des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, après sa défaite face au duo chilien Francisco Valdivia Farias et Gael Saldias Arias, sur le score de deux sets à zéro.

Les représentants du Sénégal se sont inclinés en deux manches (17-21, 20-22), au terme d'une rencontre disputée pendant 39 minutes à Saly plage ouest (Mbour).

Après avoir concédé le premier set, les Sénégalais ont tenté de réagir dans la deuxième manche, mais n'ont pas réussi à inverser la tendance, s'inclinant de justesse (20-22).

Cette défaite met fin au parcours de la paire sénégalaise dans cette compétition. Le duo chilien valide son billet pour le tour suivant. Les Chiliens y affronteront les Autrichiens Paul Hohenauer et Martin Poinstingl.

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