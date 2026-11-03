Sénégal: Matam - Plus de 80 millions CFA d'équipements pour renforcer la lutte contre les inondations

Matam — L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) ont remis aux autorités de Matam (nord), lundi, un lot d'équipements d'une valeur de plus de 80 millions de francs CFA, destiné à renforcer leurs capacités de prévention et de réponse aux situations d'urgence, notamment les inondations.

Le Fonds pour la consolidation de la paix (PBF) et l'ambassade d'Espagne ont également apporté leur soutien à cette initiative.

Selon Aboubackry Wélé, chargé de projet à l'OIM, cette dotation fait suite à une évaluation des besoins menée en collaboration avec les autorités de Matam et d'autres régions, afin d'identifier les équipements nécessaires à une intervention rapide et adaptée aux réalités des communautés.

Le matériel réceptionné est réparti en plusieurs catégories, des équipements de coordination, moyens opérationnels ainsi que des dispositifs liés à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement (EHA).

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Le volet coordination comprend des tentes, des équipements de base et du matériel informatique destinés à faciliter la prise de décision et le suivi des interventions sur le terrain.

Le dispositif opérationnel comprend notamment des motopompes, des batteries et d'autres équipements permettant aux unités d'intervention d'être rapidement mobilisées en cas de catastrophe.

Dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, l'appui comprend notamment des réservoirs d'une capacité de 5 000 litres, destinés à faciliter l'approvisionnement des communautés en eau en situation d'urgence, ainsi que des dalles d'assainissement d'urgence.

Prenant la parole lors de la cérémonie de réception du matériel, l'adjoint au préfet de Matam, Youssouf Sèye, a salué la contribution des partenaires, estimant qu'elle vient renforcer les efforts de l'État du Sénégal dans la lutte contre les inondations.

Il a rappelé que la région de Matam a connu des épisodes d'inondations particulièrement préoccupantes en 2024 et 2025, qui ont exposé les populations à de nombreuses difficultés, notamment sur les plans sanitaire, alimentaire et économique.

M. Sèye a précisé que cette dotation fait suite à une demande formulée par le comité régional de suivi, à laquelle les partenaires ont favorablement répondu.

Il a également exprimé la reconnaissance des autorités administratives au Fonds pour la consolidation de la paix (PBF), à l'ambassade d'Espagne et à l'ensemble des partenaires ayant contribué à la mobilisation de cet appui.

L'adjoint au préfet a enfin assuré que les équipements réceptionnés seront utilisés à bon escient afin d'améliorer les capacités d'intervention et de renforcer l'accompagnement des populations affectées par les catastrophes.