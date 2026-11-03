Sénégal: Des habitants de Dembacané réclament la construction d'infrastructures de base et le désenclavement de leur commune

3 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dembacané — Des habitants de Dembacané ont réclamé, lundi, le désenclavement de cette commune située dans la région de Matam (nord), l'amélioration des soins de santé et la réalisation d'infrastructures routières, scolaires et sanitaires.

Ils ont fait ce plaidoyer lors d'une marche de protestation contre l'enclavement de leur terroir et le mauvais état de ses routes.

"Les autorités doivent prendre en charge les préoccupations de la population de Dembacané. Nous sommes confrontés à un manque d'infrastructures routières et sanitaires", a soutenu Birahima Camara, un porte-parole des jeunes de la commune.

M. Camara a insisté sur la nécessaire construction d'infrastructures sanitaires et l'érection du poste de santé de Dembacané en centre de santé.

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Un médecin, un infirmier et une sage-femme doivent y être affectés, d'après lui.

Les manifestants veulent que leur commune dispose d'une ambulance et d'autres équipements sanitaires.

Ils exhortent les autorités à ériger la case de santé de Werma en poste de santé pour augmenter sa capacité d'accueil et améliorer la qualité des soins.

Birahima Camara a plaidé pour le bitumage de la route reliant les localités de Thianiaff et Mayél Kadjé. Elle est difficile à emprunter pendant l'hivernage, a-t-il dit.

Les habitants de Dembacané appellent aussi les pouvoirs publics à faire construire des ponts sur les marigots pour faciliter la circulation des personnes et des biens, dans cette partie du Sénégal.

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