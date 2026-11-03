Tunisie: Ligue 2/6e journée/Groupe B - L'ASK consolide son leadership

Démonstration de force de l'US Ksour Essef et bonne affaire pour l'EGS Gafsa et Kaala Sport.

Suite et fin hier des matchs comptant pour la 6e ronde de L2, groupe B, avec un leadership à défendre en haut du tableau et des réactions attendues en bas du classement, et ce, afin de ne pas s'enliser davantage. Lors du duel des extrêmes entre l'AS Kasserine, meneur de groupe, et le Sporting Moknine, club à la traîne, l'ASK a mené dès la demi-heure de jeu suite à un auto-goal de Dkhilali. L'ASK va ensuite doubler la mise et le SCM va réduire le score en fin de partie. L'AS Kasseribe consolide son leadership.

Hat-trick de Belghith

Dauphin de l'ASK, l'US Ksour Essef a aussi pris les devants face à l'ES Bouchemma, dès le quart d'heure de jeu par Mohamed Belghith pour finir en roue libre avec un triplé signé. A la poursuite de l'ASK et de l'USKE, le CS Korba et Jendouba Sport n'ont pas validé. Idem pour la JS Kairounaise, tenue en échec au Kéf face à l'Olympique local. Kaala Sport a par contre réalisé une bonne affaire en venant à bout du Croissant de Redeyef, alors qu'El Gawafel, à son tour, a fait la différence assez tôt en croisant l'AS Ariana.

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Le mano à mano CSM-EMM

Enfin, rappelons que suite au déroulé des matchs du groupe A, samedi dernier, El Makarem de Mahdia et le Croissant de Msaken, tous deux leaders de poule, ont validé et même creusé l'écart, avec un succès sans équivoque et à domicile des Sahéliens du CSM face à l'ESBK, et une victoire incontestable des Fatimides de l'EMM à Bouhajla contre le Baath local. Soulignons aussi qu'outre Msaken et Mahdia qui ont conforté leurs positions respectives en haut du pavé, le Croissant Chebbien s'est invité au pied du podium, alors qu'au même moment, l'Association Mégrine Sport, le Sporting Ben Arous et les Cap-Bonnais de l'AS Soliman, ont accusé le coup, ne récoltant qu'un point. Une remarque pour finir concernant l'US Tataouine et l'AS Gabès, les énigmes de ce début de championnat. L'UST a peiné pour égaliser face à l'Astre de Agareb. Et la Zliza reste ancrée dans le magma du classement après son nul face à l'AS Soliman.