Tunisie/Sénégal - Renforcer la coopération économique et commerciale

2 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Tunis (CCIT) et l'Union Nationale des Chambres de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture du Sénégal (UNCCIAS) ont signé vendredi dernier un accord de partenariat visant à renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays et à promouvoir l'intégration économique africaine.

Conclu en marge du Salon international de l'investissement agricole et de la technologie (SIAT 2026), à l'occasion de la visite d'une délégation sénégalaise conduite par le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba, cet accord ambitionne de favoriser les initiatives conjointes entre les acteurs du secteur privé et de développer des synergies durables fondées sur la création de valeur ajoutée et les intérêts mutuels, a indiqué la CCIT sur ses réseaux sociaux.

En marge de cette signature, les deux parties ont également examiné les modalités de participation d'une mission d'affaires tunisienne à la Foire internationale de Dakar (FIDAK), prévue du 19 au 23 décembre 2026, dans l'objectif de renforcer les échanges et les partenariats entre les opérateurs économiques des deux pays.

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Prenant part à la cérémonie, le ministre sénégalais a souligné le rôle stratégique des chambres de commerce dans la promotion de la diplomatie économique africaine, en tant qu'intermédiaires entre les pouvoirs publics et les investisseurs privés, notamment pour favoriser l'émergence de projets d'intégration régionale.

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