Tunisie: Expatriés - Nasraoui montre la voie

Face aux Croates du Slaven Belupo, le défenseur d'Istra NK, Mohamed Nasraoui, a délivré ses partenaires d'un but de la tête à bout portant, sur une action de jeu à la 71e. Score final (2-0). Nasraoui a été l'homme majeur du match pour sa performance individuelle remarquable et ses statistiques de jeu.

Chouchane passeur décisif

Le passage de Samy Chouchane à Dijon continue de bien se poursuivre. Entré à 15 minutes du terme, il fait une offrande à Barka à la 95ème pour libérer les siens 3-1 à Grenoble.

Hadj Mohamed enchaîne

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En Belgique, c'est la 7e victoire consécutive en challenge Pro league pour Beerschot VA, toujours en course en Coupe grâce au doublé d'Anas Hadj Mohamed face à Anderlecht. Sans se distinguer cette fois, le lutin de Beesrschot a participé jusqu'à la 83e au succès net et sans bavure face à Francs Borains (3-0).

Chaouat buteur

En Libye, l'attaquant d'Al Ahly Benghazi, Firas Chaouat, a marqué son 1er but officiel sous ses nouvelles couleurs à la 44e minute face à Dernes pour une victoire sans trembler (2-0). Al Ahly Benghazi est leader de son groupe avec 9 points.

Slama se distingue

Wassim Slama a marqué lors du match victorieux (2-0) avec les U19 du Paris Saint-Germain, soit son premier match après son retour d'une longue absence suite à une rupture des ligaments croisés.

Ghram titulaire

Alaa Ghram était titulaire avec le Shakhtar Donetsk, qui s'est imposé face à Obolon Kiev (2-0), pour le compte de la 11e journée du championnat ukrainien. Le défenseur tunisien a disputé l'intégralité de la rencontre et a livré une bonne prestation, contribuant ainsi au succès de son équipe.

Assist de Laidouni

Fin de série pour Al Wakrah du Qatar qui a mordu la poussière (3-1) face à Al Duhail, après avoir enchaîné 3 victoires de suite, ce qui relègue le club à la 6e place au classement. A noter tout de même une passe décisive à la 41e minute pour Aissa Laidouni qui avait permis de recoller au score (1-1) à la pause.

Ben Romdhane voit rouge

Le milieu offensif d'Al Shamal, Mohamed Ali Ben Romdhane, a écopé d'un carton rouge à la 46e face à Al Sadd. Résultat une défaite (4-1) pour les coéquipiers du nouveau venu Ryad Mahrez.

Ben Ouannes se met en évidence

Pour son retour, après 2 mois et demi d'absence pour blessure, Mortadha Ben Ouannes n'a pas tardé à se mettre de nouveau en évidence. Entré à la 55e, il a permis à Kasimpasa de reprendre l'avantage face à Corul en coupe de Turquie avant de s'imposer 3-1.

Sahli met le cap sur la Croatie

Libre de droit depuis la fin de son contrat avec les Serbes de Radnicki, Wajdi Sahli, 29 ans, a trouvé un point de chute en Croatie avec le NK Lokomotiva Zagreb actuel 9e du championnat.

Rekik s'impose

Le défenseur central Omar Rekik s'est rapidement imposé au sein de la défense du club bulgare Ludogoredts Razgrad. Les coéquipiers de Rekik se sont imposés (3-0) sur le terrain du Lokomotiv Plovdiv. Titularisé d'entrée pour la 1ère fois après un match en Coupe, Rekik, solide derrière, a cependant écopé d'un carton jaune à la 83e minute de jeu. Ludogoredts est 3e au classement.

Neffati fait trembler les filets

Moataz Neffati s'est illustré en trouvant le chemin des filets avec son équipe divisionnaire suédoise de Norrköping, large vainqueur du 3e au classement Östersunds (3-0). Titularisé, l'attaquant tunisien a livré une bonne prestation, couronnée par le troisième but de son équipe à la 65e, avant de céder sa place à la 72e minute.

De son côté, l'attaquant Elias Jamal était également dans le onze de départ et a lui aussi réalisé une bonne performance, avant d'être remplacé à la 57e minute.