Tunisie: Sports scolaires et universitaire-livre « Mémoires et horizons » - Un document enrichissant

« Mémoires et horizons », paru l'an dernier, est un aperçu sur la carrière et l'expérience de son auteur Chédly Ben Slimane.

Il était premier responsable des Sports scolaires et universitaires. Il succédait à feu Adel Saâda, chargé d'organiser les Jeux Méditerranéens de Tunis. Un gros morceau, car les sports scolaires, c'était le creuset du sport national. Toutes les disciplines sportives venaient y choisir les éléments dont elles avaient besoin. Un gisement inépuisable qui propulsa le sport tunisien aux sommets maghrébins, puis africains.

Et nous l'avons donc retrouvé à la tête de ce qui était devenu une véritable institution et qui, durant des années, s'était convertie en un véritable laboratoire. L'homme y met son empreinte du rôle que ces Sports scolaires et universitaires devraient jouer en tant que socle inamovible de toutes les disciplines sportives.

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Des années se sont écoulées, mais l'homme n'en démord pas : « Certes, des générations spontanées, des académies sportives, des centres de formation et des compétitions organisées par les sociétés privées semblent se dresser en concurrents potentiels aux sports scolaires et universitaires. Or, ces derniers demeurent le cadre de base le plus apte à assurer la préformation sportive des jeunes».

Il enchaîne dans son livre : « Les sports scolaires ne meurent pas, ils sont éternels, c'est pourquoi il faut les conjuguer avec un passé glorieux, un présent à ne pas dilapider de temps à autre et un avenir prometteur. Peut-on imaginer l'école sans cette vivifiante activité ? C'est inconcevable ». En effet, la situation actuelle des sports scolaires et universitaires semble inquiéter l'auteur de l'ouvrage qui dit : « Autant le besoin de relancer les sports scolaires et universitaires se fait sentir avec insistance, autant le développement de la mentalité propre à tous les concernés doit être amélioré ».