Angola: Le Groupe Carrinho remporte le Prix National de la Production 2026 dans la catégorie Chaîne de Production

Luanda — Le Groupe Carrinho a remporté dimanche, à Luanda, le Prix National de la Production 2026 dans la catégorie Chaîne de Production, lors du FIN Summit, qui se déroule sur le thème « Finance, Investissements et Entreprises - De la confiance financière à l'économie productive ».

Ce prix, décerné par le Ministère de l'Industrie et du Commerce, en partenariat avec l'organisation du FIN Summit, récompense la contribution du Groupe Carrinho à l'intégration des fournisseurs nationaux, ainsi qu'à la création d'emplois et de revenus tout au long de sa chaîne de production.

Lors de la remise du prix, l'administrateur exécutif du Groupe Carrinho, Décio Catarro, a remercié le Ministère de l'Industrie et du Commerce et l'organisation du FIN Summit pour cette distinction, réaffirmant l'engagement de l'entreprise en faveur du développement de la production nationale.

Selon le responsable, le groupe privilégie la production nationale et l'intégration verticale, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'activité agricole à la mise à disposition des produits aux consommateurs.

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Décio Catarro a expliqué que cette stratégie a débuté en 2014, à l'initiative d'une entreprise nationale spécialisée dans la production alimentaire en Angola, dans la province de Benguela. C'est là qu'a été développé le premier complexe industriel, composé de 17 usines et de leurs marques respectives.

Il a souligné que cet engagement envers la production nationale représente bien plus qu'une simple décision économique.

Il s'agit avant tout d'un engagement envers l'Angola et les Angolais, démontrant qu'il est possible de produire localement des biens et des produits également fabriqués ailleurs dans le monde.

« Ce prix ne récompense pas seulement Carrinho, mais tous ceux qui y ont contribué et continuent d'y contribuer au quotidien », a-t-il insisté.

Le jury du Prix de la Production Nationale a également mis en avant le programme développé par le Groupe Carrinho, en partenariat avec la Société Financière Internationale (SFI), qui soutient plus de 50 000 producteurs agricoles angolais.

Le Prix national de la production s'inscrit dans le cadre de l'édition 2026 du FIN Summit et bénéficie du soutien institutionnel du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Il vise à récompenser les initiatives d'entreprises contribuant au renforcement de l'économie productive nationale.

Le Groupe Carrinho est une société privée à capital 100 % angolais, présente dans les provinces de Huambo (Caála et Bailundo), Bié (Camacupa et Andulo), Benguela (Ganda et Balombo), Malanje (Ganda et Balombo), Huíla (Caconda, Lubango et Matala), Cuanza-Sul (Cela et Quibala) et Cunene.